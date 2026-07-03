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Арешидзе: как Грузии и ее соседям стать серьезными игроками – видео
Арешидзе: как Грузии и ее соседям стать серьезными игроками – видео
Sputnik Грузия
Только создание общей экономической платформы позволит малым странам выжить, сохранить баланс сил и заставить гигантов политики играть по общим правилам. 03.07.2026, Sputnik Грузия
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Об этом заявил политолог, кавказовед Мамука Арешидзе на пресс-конференции "Роль Грузии в региональной политике" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Южный Кавказ стремительно меняется. Привычная система регионального баланса уходит в прошлое, на первый план выходят новые транспортные маршруты, меняются центры влияния, а борьба мировых игроков за регион приобретает все более сложный характер. "Главная ошибка этих трех стран в том, что после того как была создана такая ситуация, они не смогли договориться между собой, чтобы создать единую платформу. В экономическом смысле. Такую сильную платформу, чтобы их голос был слышен более активно и более весомо. Если не будет такой и другой платформы, если не будет таких инициатив, то сложно будет всем троим выжить в такой ситуации", – заявил Арешидзе. По словам Арешидзе, Южный Кавказ превратился в арену жесткого столкновения мировых гигантов. В одиночку ни у Грузии, ни у ее соседей нет шансов диктовать свои условия. Единственный способ выжить и заставить великие державы, которые ведут жесткую борьбу за контроль над транзитными путями Кавказа, считаться с собой – это объединение усилий. "То есть они странами и останутся, но если хотят быть серьезными игроками, тогда вот только этот выход. Очень важный выход. Потому что борьба идет на нашем поле между крупными игроками", – сказал он. По его словам, нынешняя ситуация показывает, что по отдельности кавказские страны слишком уязвимы.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, мамука арешидзе, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, мамука арешидзе, видео

Арешидзе: как Грузии и ее соседям стать серьезными игроками – видео

14:35 03.07.2026 (обновлено: 14:48 03.07.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Только создание общей экономической платформы позволит малым странам выжить, сохранить баланс сил и заставить гигантов политики играть по общим правилам.
Об этом заявил политолог, кавказовед Мамука Арешидзе на пресс-конференции "Роль Грузии в региональной политике" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

Южный Кавказ стремительно меняется. Привычная система регионального баланса уходит в прошлое, на первый план выходят новые транспортные маршруты, меняются центры влияния, а борьба мировых игроков за регион приобретает все более сложный характер.

"Главная ошибка этих трех стран в том, что после того как была создана такая ситуация, они не смогли договориться между собой, чтобы создать единую платформу. В экономическом смысле. Такую сильную платформу, чтобы их голос был слышен более активно и более весомо. Если не будет такой и другой платформы, если не будет таких инициатив, то сложно будет всем троим выжить в такой ситуации", – заявил Арешидзе.

По словам Арешидзе, Южный Кавказ превратился в арену жесткого столкновения мировых гигантов. В одиночку ни у Грузии, ни у ее соседей нет шансов диктовать свои условия. Единственный способ выжить и заставить великие державы, которые ведут жесткую борьбу за контроль над транзитными путями Кавказа, считаться с собой – это объединение усилий.

"То есть они странами и останутся, но если хотят быть серьезными игроками, тогда вот только этот выход. Очень важный выход. Потому что борьба идет на нашем поле между крупными игроками", – сказал он.

По его словам, нынешняя ситуация показывает, что по отдельности кавказские страны слишком уязвимы.
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