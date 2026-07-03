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Добрососедские отношения и сотрудничество – что обсуждает президент Грузии в Тегеране

Добрососедские отношения и сотрудничество – что обсуждает президент Грузии в Тегеране

Sputnik Грузия

Особое внимание президенты Грузия и Ирана уделили важности установления мира и стабильности в регионе 03.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-03T15:55+0400

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2026-07-03T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Добрососедские отношения между Грузией и Ираном и повестка дня двустороннего сотрудничества, стали главной темой встречи президента Грузии Михаила Кавелашвили и президента Ирана Масуда Пезешкиана в Тегеране, сообщает администрация президента Грузии. Президент Грузии на встрече еще раз выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Иране и почтил память погибших. Особое внимание Кавелашвили и Пезешкиан уделили важности установления мира и стабильности в регионе. Стороны подчеркнули взаимное уважение между Грузией и Ираном, сотрудничество, основанное на учете суверенитета и национальных интересов друг друга. Как сообщалось ранее, прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля. На церемонию приглашены иностранные делегации. Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся в марте ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовки инфраструктуры. Похоронить его собираются в родном Мешхеде. Новым верховным руководителем Ирана после гибели Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, иран, тегеран, михаил кавелашвили, али хаменеи