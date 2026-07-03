Грузия и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве
© Сourtesy of Georgian GovernmentГрузия и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве
© Сourtesy of Georgian Government
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После переговоров в расширенном формате между членами правительства двух стран соответствующие ведомства Грузии и Узбекистана также подписали меморандумы о сотрудничестве в различных сферах
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве между странами.
Мирзеев прибыл в Тбилиси с двухдневным визитом. Он уже провел встречу с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, где обсудил вопросы расширения сотрудничества между странами.
"Соглашение является подтверждением существующей дружбы между нашими странами и закладывает прочную основу для устойчивого развития двусторонних отношений и сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, укрепление сотрудничества между Грузией и Узбекистаном еще больше увеличит региональные торговые потоки, укрепит транспортные коридоры и будет способствовать более широкой экономической интеграции.
В свою очередь президент Узбекистана отметил достижения Грузии в сфере экономики.
"Грузия является для нас важным партнером и надежным оплотом на Южном Кавказе. В последние годы сотрудничество между нашими двумя государствами динамично развивается по всем направлениям, и это только начало", – отметил Мирзеев.
После переговоров в расширенном формате между членами правительства двух стран соответствующие ведомства Грузии и Узбекистана также подписали меморандумы о сотрудничестве в сферах экономики, здравоохранения, охраны окружающей среды и сельского хозяйства, финансов, таможни, образования, информационно-коммуникационных технологий и культуры .
На встрече было согласовано принятие отдельной "дорожной карты" по доведению показателя торгового оборота между странами до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы, устранению дисбаланса в торговле, наращиванию взаимных поставок востребованной продукции с проведением перекрестных промышленных выставок.
Стороны также обсудили вопросы укрепления транспортно-транзитного взаимодействия, создания благоприятных условия для полноценного использования потенциала в этой важной сфере.
Особое внимание уделено мерам по активному использованию инфраструктуры портов Поти и Батуми при транспортировке грузов из Узбекистана.
Президент Узбекистана приветствовал запуск железнодорожного коридора Баку – Тбилиси – Карс и на встрече было предложено проработать вопрос его сопряжения с создаваемой железнодорожной магистралью Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
Также были достигнуты договоренности о реализации новых проектов в аграрной, электротехнической и энергетической отраслях, фармацевтической, пищевой и легкой промышленности, сфере производства строительных материалов и девелопмента, цифровизации, развитии IT-сектора, цифрового банкинга и туризма.
Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За все эти годы в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.