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Грузия и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Грузия и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Sputnik Грузия

После переговоров в расширенном формате между членами правительства двух стран соответствующие ведомства Грузии и Узбекистана также подписали меморандумы о... 03.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-03T16:10+0400

2026-07-03T16:10+0400

2026-07-03T16:10+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве между странами. Мирзеев прибыл в Тбилиси с двухдневным визитом. Он уже провел встречу с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, где обсудил вопросы расширения сотрудничества между странами. По его словам, укрепление сотрудничества между Грузией и Узбекистаном еще больше увеличит региональные торговые потоки, укрепит транспортные коридоры и будет способствовать более широкой экономической интеграции. В свою очередь президент Узбекистана отметил достижения Грузии в сфере экономики. После переговоров в расширенном формате между членами правительства двух стран соответствующие ведомства Грузии и Узбекистана также подписали меморандумы о сотрудничестве в сферах экономики, здравоохранения, охраны окружающей среды и сельского хозяйства, финансов, таможни, образования, информационно-коммуникационных технологий и культуры . Стороны также обсудили вопросы укрепления транспортно-транзитного взаимодействия, создания благоприятных условия для полноценного использования потенциала в этой важной сфере. Особое внимание уделено мерам по активному использованию инфраструктуры портов Поти и Батуми при транспортировке грузов из Узбекистана. Президент Узбекистана приветствовал запуск железнодорожного коридора Баку – Тбилиси – Карс и на встрече было предложено проработать вопрос его сопряжения с создаваемой железнодорожной магистралью Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Также были достигнуты договоренности о реализации новых проектов в аграрной, электротехнической и энергетической отраслях, фармацевтической, пищевой и легкой промышленности, сфере производства строительных материалов и девелопмента, цифровизации, развитии IT-сектора, цифрового банкинга и туризма. Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За все эти годы в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, экономика, политика, шавкат мирзиеев, ираклий кобахидзе, узбекистан