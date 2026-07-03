https://sputnik-georgia.ru/20260703/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-299451446.html
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Sputnik Грузия
В мае 2026 года по сравнению с апрелем этого же года цены на промышленную продукцию снизились на 0,03% 03.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-03T09:01+0400
2026-07-03T09:01+0400
2026-07-03T09:01+0400
экономика
грузия
новости
промышленность
цены
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/02/290167914_0:133:2048:1285_1920x0_80_0_0_d6a92d9b4e64b36a4d5dd4beede241e5.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в мае 2026 года вырос на 7,1% по сравнению с маем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности – на 6,5%, при этом цены на продовольствие выросли на 6,5%, а в горнодобывающей промышленности – на 24,6%.В мае 2026 года по сравнению с апрелем этого же года цены на промышленную продукцию снизились на 0,03%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в мае на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности выросли на 5,9%, а в перерабатывающей – на 5,3%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в мае вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 29,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 8,5%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 6,3%. При этом цены на импортированную продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 6,5%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в мае 2026 года составил 5,7% при целевом показателе 3%. В мае 2026 года по сравнению с апрелем того же года уровень инфляции составил 0,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/02/290167914_227:0:2048:1366_1920x0_80_0_0_c23c730ec38539437e08b360ca057d0f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, промышленность, цены, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, промышленность, цены, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В мае 2026 года по сравнению с апрелем этого же года цены на промышленную продукцию снизились на 0,03%
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в мае 2026 года вырос на 7,1% по сравнению с маем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности – на 6,5%, при этом цены на продовольствие выросли на 6,5%, а в горнодобывающей промышленности – на 24,6%.
В мае 2026 года по сравнению с апрелем этого же года цены на промышленную продукцию снизились на 0,03%.
Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в мае на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
При этом цены в горнодобывающей промышленности выросли на 5,9%, а в перерабатывающей – на 5,3%.
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в мае вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 29,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 8,5%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 6,3%. При этом цены на импортированную продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 6,5%.
Уровень годовой инфляции в Грузии в мае 2026 года составил 5,7% при целевом показателе 3%. В мае 2026 года по сравнению с апрелем того же года уровень инфляции составил 0,3%.