https://sputnik-georgia.ru/20260703/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-3-iyulya-2026-299450685.html

Какой сегодня церковный праздник: 3 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 3 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 3 июля отмечают день памяти cвятых Мефодия, Инны, Пинны, Риммы, Аристоклия, Димитриана и Афанасия 03.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-03T01:01+0400

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религия

справки

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Епископ ПатарскийПо церковному календарю 3 июля поминают священномученика Мефодия, епископа города Патара (в Малой Азии).Святитель с кротким и смиренным нравом совмещал твердость в сохранении чистоты веры. Он противостоял разным ересям, особенно ереси Оригена, который считал Христа не Богом, а простым человеком.Священномученик, схваченный язычниками, мужественно исповедал веру во Христа. Ему отрубили голову в 312 году.Святитель оставил богатое литературное наследие – толкования Священного Писания, сочинения в защиту христианства, изложение православных догматов против ереси Оригена, а также нравственные поучения.Инна, Пинна и РиммаПо церковному календарю 3 июля поминают cвятых Инну, Пинну и Римму – учеников апостола Андрея. Они были славянами из Малой Скифии, которые многих язычников из варваров обратили в истинную веру и крестили своей проповедью о Христе.Князь варваров, разгневавшись на проповедников, принуждал их принести жертву идолам. Когда они отказались отречься от веры, князь приказал привязать мучеников к бревнам, вбитым в лед реки.Святые скончались, измученные холодом и напором льда, который постепенно дошел до их шей. Произошло это в I веке. Полагают, что река Дунай была местом их мучений.Имена Инна, Пинна и Римма, первоначально мужские в России, теперь считаются женскими.Аристоклий, Димитриан и АфанасийПо церковному календарю 3 июля поминают мучеников Аристоклия, Димитриана и Афанасия, пострадавших за веру во время правления Максимиана Галерия (305-311).Аристоклий, уроженец города Тамаса (Кипр), был пресвитером и служил в соборной церкви. Испугавшись мучений, он ушел из города во время гонений на христиан и скрывался в горной пещере.Как-то во время молитвы, услышав повеление вернуться на остров и пострадать за Христа, он покорно отправился обратно. По пути мученик посетил храм Святого апостола Варнавы. Там он встретил чтеца Афанасия и диакона Димитриана, которые, узнав о видении, решили принять мученический венец вместе с ним.Все трое начали проповедовать в городе Саламине, обличая служителей идолов. Язычники схватили проповедников и предали суду. Увидев непоколебимость веры христиан, правитель Саламина приказал отрубить им головы. Произошло это примерно в 306 году.ИмениныПо церковному календарю 3 июля именины отмечают Андрей, Афанасий, Гурий, Глеб, Елисей, Инна, Иоанн, Лазарь, Лука, Мефодий, Римма, Наум и Фома.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников