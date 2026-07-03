https://sputnik-georgia.ru/20260703/kogda-blagotvoritelnost-stanovitsya-primerom-dlya-naroda-299461229.html

Когда благотворительность становится примером для народа

Когда благотворительность становится примером для народа

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников", политолог и генеральный директор информационного агентства "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе... 03.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-03T18:39+0400

2026-07-03T18:39+0400

2026-07-03T18:39+0400

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Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников", политолог и генеральный директор информационного агентства "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе рассказывает о благотворительном поступке Сосо Павлиашвили, который пожертвовал один миллион рублей на строительство храма Святой равноапостольной Нины в Кисловодске, а также о жизни грузинской общины города. В общественной жизни существуют события, которые невозможно оценивать исключительно через их материальное измерение. Их истинная ценность заключается не в размере пожертвования, а в нравственном содержании поступка. Именно к таким событиям относится решение известного грузинского певца Сосо Павлиашвили пожертвовать один миллион рублей на строительство грузинского православного храма Святой равноапостольной Нино в Кисловодске. На первый взгляд речь идет о частной благотворительной инициативе. Однако если рассматривать этот поступок в более широком историческом и общественном контексте, становится очевидно, что перед нами пример ответственного отношения к собственной национальной идентичности и духовному наследию. На протяжении столетий именно церковь являлась одним из главных институтов сохранения грузинской государственности. В периоды отсутствия независимого государства именно православная вера, национальный язык и культура становились фундаментом, позволявшим грузинскому народу сохранять свою самобытность. Не случайно грузинские храмы, построенные за пределами исторической родины, всегда приобретали значение значительно большее, чем обычные культовые сооружения. Они становились духовными центрами, вокруг которых объединялись поколения наших соотечественников. Строящийся в Кисловодске храм Святой Нино является именно таким проектом. Строительство продолжается с 2017 года исключительно благодаря добровольным пожертвованиям. Благословение на его возведение дал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, подчеркнув тем самым особую духовную миссию будущего храма. Уже сегодня завершена нижняя церковь, посвященная преподобному Гавриилу Самтаврийскому, где совершаются богослужения на грузинском языке. Верхний храм будет освящен во имя Святой Нино — Просветительницы Грузии, личности, с которой начинается история христианской государственности нашей страны. Как и многие значимые проекты в городе, строительство ведется общими усилиями людей разных национальностей и вероисповеданий. Территория храмового комплекса занимает около пяти гектаров. В будущем здесь также планируется открыть образовательный центр, где желающие смогут изучать грузинский язык и культуру. Выбор места также символичен. Храм возводится на одной из самых высоких точек Кисловодска, словно подчеркивая не только архитектурную доминанту будущего комплекса, но и духовное присутствие грузинской культуры на Северном Кавказе. После завершения строительства это будет самый высокий православный храм города. Однако проект значительно шире собственно церковного строительства. На территории комплекса предполагается создание образовательного центра, где будут преподаваться грузинский язык, история, традиции и культура. Тем самым формируется полноценное пространство сохранения национальной памяти для новых поколений грузин, родившихся уже за пределами исторической родины. Следует особо отметить роль людей, благодаря которым реализация проекта стала возможной. Значительный вклад в решение организационных вопросов внесли президент Объединения грузинского и русского народов Владимир Хомерики, руководитель грузинской диаспоры Давид Цецхладзе, а также председатель грузинской региональной национально-культурной автономии Ставропольского края "Иверия" Петр Лобжанидзе, который сегодня непосредственно курирует строительство. Мне довелось лично посетить будущий храм и увидеть, насколько масштабной является работа, проделанная за эти годы. Особенно впечатляет атмосфера общего участия. Храм строится усилиями представителей самых разных национальностей и профессий. Именно это обстоятельство придает проекту особое общественное звучание. Он становится символом взаимного уважения, сотрудничества и мирного сосуществования народов. В этой связи благотворительный жест Сосо Павлиашвили приобретает особое значение. Его пожертвование — это не просто финансовая помощь строительству. Это нравственный ориентир для всей грузинской диаспоры. Сегодня в России проживает большое количество успешных предпринимателей, представителей науки, искусства, медицины и бизнеса грузинского происхождения. Многие из них достигли значительных профессиональных высот. Но подлинная зрелость любой диаспоры определяется не только экономическими успехами отдельных ее представителей, а способностью совместно инвестировать в сохранение собственной культуры, языка и духовных ценностей. В этом смысле пример Сосо Павлиашвили трудно переоценить. Примечательно, что сам артист никогда не стремился публично демонстрировать свою благотворительную деятельность. О его пожертвовании стало известно благодаря представителям грузинской общины. Подобная сдержанность лишь усиливает уважение к совершенному поступку, поскольку настоящая благотворительность традиционно не нуждается в рекламе. На протяжении всей своей творческой биографии Сосо Павлиашвили неизменно подчеркивал свою принадлежность к грузинской культуре. Его песни наполнены уважением к семье, православной традиции и любви к Родине. Именно поэтому он пользуется одинаковым авторитетом как в Грузии, так и в России. Подобная общественная репутация складывается не только благодаря таланту, но и благодаря личной ответственности перед своим народом. Кисловодск занимает особое место в истории грузинского присутствия на Северном Кавказе. Здесь уже многие десятилетия проживает многочисленная грузинская община, представители которой внесли весомый вклад в экономическое и культурное развитие региона. Среди них — предприниматели, врачи, строители, инженеры, преподаватели, представители искусства и общественные деятели. Их труд давно стал частью современной истории города. Символично и то, что вместе со строительством храма укрепляются гуманитарные связи между Россией и Грузией. После восстановления прямого авиасообщения вновь возрастает интерес к поездкам, культурным обменам и человеческому общению. Подобные процессы имеют значительно более долговременное значение, чем политическая конъюнктура. История неоднократно доказывала: отношения между народами сохраняются благодаря культуре, духовности и человеческой солидарности гораздо дольше, чем политические обстоятельства. Именно поэтому строительство храма Святой Нино в Кисловодске следует рассматривать не только как архитектурный проект или инициативу грузинской диаспоры. Это важный культурно-исторический акт сохранения национальной памяти. А благотворительность Сосо Павлиашвили — это пример того, каким образом личный успех может служить общественному благу. В эпоху, когда общество все чаще нуждается в нравственных авторитетах, подобные поступки становятся не менее значимыми, чем самые громкие политические заявления. В конечном счете именно такие люди формируют ту нравственную традицию, которая позволяет нации сохранять свое достоинство независимо от времени, границ и политических обстоятельств.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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грузия, новости, общество, россия, ставропольский край, сосо павлиашвили, святая нино, николоз мжаванадзе, колумнисты