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Конкуренция работает – в партии власти Грузии заявили о снижении цен

Конкуренция работает – в партии власти Грузии заявили о снижении цен

Sputnik Грузия

Парламентская комиссия Грузии исключила картельные сговоры на рынке, однако вопрос снижения цен в стране снова обострился 03.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-03T18:55+0400

2026-07-03T18:55+0400

2026-07-03T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. После запуска портала скидок на 13 основных категорий продуктов, цены снизились на 12,7%, заявил глава комитета экономической политики парламента Грузии Шота Берекашвили.Агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии в конце июня представило единую информационную платформу для мониторинга программы "Семейная корзина" – на одном сайте потребители могут ознакомиться с лучшими предложениями."Когда мы создавали портал, средний чек по 13 товарам составлял 43,2 лари, а на сегодня он составляет 37,72 лари. Это означает, что конкуренция работает, система работает", – сказал Берекашвили.По его словам, главной задачей портала было перестроить систему таким образом, чтобы использовать модель скидок в интересах потребителя."Эти скидки больше не хаотичны, есть более низкая цена для конкретной категории, происходит просто ротация брендов. Появляются привлекательные и качественные товары. В этой ситуации выигрывают обе стороны: и частный сектор, и потребитель", – сказал Берекашвили.После того как парламентская комиссия в апреле смогла выявить лишь системные проблемы, влияющие на цены в Грузии, и исключила картельные сговоры, вопрос снижения цен вновь стал актуальным.Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, цены на продукты в Грузии в целом ниже, чем во Франции и других странах Западной Европы, однако из-за низких зарплат вопрос ценообразования остается для населения крайне болезненным, поэтому правительство заинтересовано в снижении стоимости товаров.Годовая инфляция в Грузии в мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года составила 5,7% при целевом показателе 3%.Больше всего в мае выросли цены на транспорт – на 15,1%, в сфере гостиниц и ресторанов – на 7,6%, на алкогольную и табачную продукцию – на 7,2%, на коммунальные услуги – на 7,0%, на продовольствие и безалкогольные напитки – на 5,2%, на здравоохранение – на 5,1%, на одежду и обувь – на 3,0%, в сфере образования – на 2,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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