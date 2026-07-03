https://sputnik-georgia.ru/20260703/koridor-vostokzapad-gruziya-predstavila-svoyu-transportnuyu-strategiyu-v-turtsii-299458965.html

Коридор Восток-Запад: Грузия представила свою транспортную стратегию в Турции

Коридор Восток-Запад: Грузия представила свою транспортную стратегию в Турции

Sputnik Грузия

К 2032 году Грузия инвестирует около 7 миллиардов долларов в модернизацию транспортной сети, которая включает развитие морского, железнодорожного... 03.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-03T17:57+0400

2026-07-03T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузия нацелена на создание одного из самых эффективных мультимодальных транспортных коридоров для соединения Востока и Запада, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани на Морском саммите Турции. Пятый по счету Морской саммит Турции, организованный министерством транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики, прошел 2-3 июля в Стамбуле. В своем выступлении на сессии под названием "От морских путей к интегрированным транспортным коридорам" заместитель министра подробно рассказала о стратегической роли Грузии и масштабных инвестициях, запланированных для развития транспортной инфраструктуры страны. По ее словам, к 2032 году Грузия инвестирует около 7 миллиардов долларов в модернизацию транспортной сети, которая включает развитие морского, железнодорожного, автомобильного и цифрового направлений. Замминистра особо отметила проект глубоководного порта Анаклия, в котором уже активно ведутся работы по созданию морской инфраструктуры, и к 2029 году, когда будет завершен первый этап развития порта, его пропускная способность составит не менее 600 тысяч TEU, и страна сможет принимать крупные суда класса Panamax. Иоселиани также обратила внимание на текущую программу обновления подвижного состава "Грузинских железных дорог" и строительство Восточно-Западной автомагистрали, значительная часть которой уже завершена. Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики с учетом действующих соглашений о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для дополнительного усиления этого направления в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также трассы Север-Юг, ведущей в направлении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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