https://sputnik-georgia.ru/20260703/kurs-lari-dollar-299451954.html

Курс лари на пятницу – 2,6424 GEL/$

Курс лари на пятницу – 2,6424 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару 03.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-03T09:48+0400

2026-07-03T09:48+0400

2026-07-03T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 июля в размере 2,6424 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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