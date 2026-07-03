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Начальник смены ТПП на границе Грузии и Азербайджана задержан за взятку
Начальник смены ТПП на границе Грузии и Азербайджана задержан за взятку
Sputnik Грузия
Обвиняемого задержали в момент получения части обещанной суммы – четырех тысяч долларов 03.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-03T19:56+0400
2026-07-03T19:56+0400
2026-07-03T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов задержали по обвинению в получении взятки начальника смены таможенного департамента ТПП "Красный мост" на грузино-азербайджанской границе, говорится в сообщении ведомства.По данным следствия, обвиняемый пообещал гражданину содействие в незаконном провозе 200 тысяч долларов и потребовал за это 8 тысяч долларов взятки.В Грузию можно ввозить любую сумму денег, однако ее необходимо декларировать с указанием происхождения средств.Обвиняемого задержали в момент получения части обещанной суммы – четырех тысяч долларов.У следствия также имеются видео- и аудиозаписи, подтверждающие вину задержанного.В случае подтверждения вины в получении взятки с использованием служебного положения ему грозит от 7 до 11 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, азербайджан, тпп "красный мост"
происшествия, грузия, новости, азербайджан, тпп "красный мост"
Начальник смены ТПП на границе Грузии и Азербайджана задержан за взятку
Обвиняемого задержали в момент получения части обещанной суммы – четырех тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов задержали по обвинению в получении взятки начальника смены таможенного департамента ТПП "Красный мост" на грузино-азербайджанской границе, говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, обвиняемый пообещал гражданину содействие в незаконном провозе 200 тысяч долларов и потребовал за это 8 тысяч долларов взятки.
В Грузию можно ввозить любую сумму денег, однако ее необходимо декларировать с указанием происхождения средств.
Обвиняемого задержали в момент получения части обещанной суммы – четырех тысяч долларов.
У следствия также имеются видео- и аудиозаписи, подтверждающие вину задержанного.
В случае подтверждения вины в получении взятки с использованием служебного положения ему грозит от 7 до 11 лет лишения свободы.