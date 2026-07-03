https://sputnik-georgia.ru/20260703/obman--ikh-privychka-vlasti-gruzii-raskritikovali-natsdvizhenie-posle-priznaniya-bokuchava-299453803.html

"Обман – их привычка": власти Грузии раскритиковали "Нацдвижение" после признания Бокучава

"Обман – их привычка": власти Грузии раскритиковали "Нацдвижение" после признания Бокучава

Sputnik Грузия

В "Грузинской мечте" выражают недовольство участием Саакашвили в управлении оппозиционной партией 03.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-03T13:53+0400

2026-07-03T13:53+0400

2026-07-03T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Признание председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тины Бокучава в том, что партия два года скрывала истинную причину смены своего лидера, лишь подтвердило привычку ЕНД обманывать общество, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Зураб Руруа.Ранее Бокучава в эфире телеканала "Формула" попросила у общества прощения за то, что руководство партии не было откровенным при смене председателя ЕНД Левана Хабеишвили два года назад. Она признала, что официально озвученная причина не соответствовала действительности."Признание Тины Бокучава в том, что, оказывается, “Нацдвижение” все это время обманывало общество, – это их обычная практика. Сколько бы раз они теперь ни меняли председателя, какие бы указания ни получали извне, для нашего общества это уже не представляет интереса. Мне их жаль – они хватаются за соломинку, но уже и соломинки не осталось, за которую можно было бы ухватиться", – заявил Руруа.Внутренние процессы и заявления "Нацдвижения" не имеют принципиального значения, поскольку его представители действуют не в интересах страны, заявил мэр Тбилиси и генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе."Какое положение будет внутри “Единого национального движения”, кто что будет заявлять – лично для меня это не имеет принципиального значения, потому что мы очень хорошо знаем, кто эти люди и чему они служат", – заявил он.Мэр Тбилиси назвал ЕНД "представителями агентурной сети" и заявил, что партия, по его мнению, полностью оторвана от интересов страны и выполняет внешние задания."Они вообще оторваны от интересов страны и грузинского народа и выполняют конкретные внешние задания. Все прекрасно знают, как происходили назначения и перестановки – это все решает один человек", – отметил он.В мае 2024 года Леван Хабеишвили покинул пост председателя ЕНД. Тогда в партии заявили, что решение связано с состоянием его здоровья. Новым председателем ЕНД была избрана Тина Бокучава.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, в июне этого года спровоцировал новый виток внутрипартийного противостояния в ЕНД, поддержав кандидатуру телеведущей Нануки Жоржолиани на пост председателя партии. Он заявил, что она займется проведением реформ и обновлением партии.По оценке Бокучава, подобные импульсивные и непоследовательные шаги стали одной из причин кризиса внутри ЕНД.В правящей партии ранее неоднократно заявляли, что Саакашвили не является гражданином Грузии и не может участвовать в политической деятельности страны. Власти утверждают, что его влияние на ЕНД противоречит законодательству.Согласно грузинскому законодательству, иностранным гражданам запрещено создавать политические партии, состоять в них и участвовать в политической деятельности. При этом, несмотря на наличие украинского гражданства, Саакашвили по-прежнему воспринимается частью политического спектра как неформальный лидер ЕНД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, единое национальное движение, каха каладзе, леван хабеишвили, михаил саакашвили