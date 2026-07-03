https://sputnik-georgia.ru/20260703/obman--ikh-privychka-vlasti-gruzii-raskritikovali-natsdvizhenie-posle-priznaniya-bokuchava-299453803.html
"Обман – их привычка": власти Грузии раскритиковали "Нацдвижение" после признания Бокучава
"Обман – их привычка": власти Грузии раскритиковали "Нацдвижение" после признания Бокучава
Sputnik Грузия
В "Грузинской мечте" выражают недовольство участием Саакашвили в управлении оппозиционной партией 03.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-03T13:53+0400
2026-07-03T13:53+0400
2026-07-03T13:53+0400
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каха каладзе
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Признание председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тины Бокучава в том, что партия два года скрывала истинную причину смены своего лидера, лишь подтвердило привычку ЕНД обманывать общество, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Зураб Руруа.Ранее Бокучава в эфире телеканала "Формула" попросила у общества прощения за то, что руководство партии не было откровенным при смене председателя ЕНД Левана Хабеишвили два года назад. Она признала, что официально озвученная причина не соответствовала действительности."Признание Тины Бокучава в том, что, оказывается, “Нацдвижение” все это время обманывало общество, – это их обычная практика. Сколько бы раз они теперь ни меняли председателя, какие бы указания ни получали извне, для нашего общества это уже не представляет интереса. Мне их жаль – они хватаются за соломинку, но уже и соломинки не осталось, за которую можно было бы ухватиться", – заявил Руруа.Внутренние процессы и заявления "Нацдвижения" не имеют принципиального значения, поскольку его представители действуют не в интересах страны, заявил мэр Тбилиси и генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе."Какое положение будет внутри “Единого национального движения”, кто что будет заявлять – лично для меня это не имеет принципиального значения, потому что мы очень хорошо знаем, кто эти люди и чему они служат", – заявил он.Мэр Тбилиси назвал ЕНД "представителями агентурной сети" и заявил, что партия, по его мнению, полностью оторвана от интересов страны и выполняет внешние задания."Они вообще оторваны от интересов страны и грузинского народа и выполняют конкретные внешние задания. Все прекрасно знают, как происходили назначения и перестановки – это все решает один человек", – отметил он.В мае 2024 года Леван Хабеишвили покинул пост председателя ЕНД. Тогда в партии заявили, что решение связано с состоянием его здоровья. Новым председателем ЕНД была избрана Тина Бокучава.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, в июне этого года спровоцировал новый виток внутрипартийного противостояния в ЕНД, поддержав кандидатуру телеведущей Нануки Жоржолиани на пост председателя партии. Он заявил, что она займется проведением реформ и обновлением партии.По оценке Бокучава, подобные импульсивные и непоследовательные шаги стали одной из причин кризиса внутри ЕНД.В правящей партии ранее неоднократно заявляли, что Саакашвили не является гражданином Грузии и не может участвовать в политической деятельности страны. Власти утверждают, что его влияние на ЕНД противоречит законодательству.Согласно грузинскому законодательству, иностранным гражданам запрещено создавать политические партии, состоять в них и участвовать в политической деятельности. При этом, несмотря на наличие украинского гражданства, Саакашвили по-прежнему воспринимается частью политического спектра как неформальный лидер ЕНД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, единое национальное движение, каха каладзе, леван хабеишвили, михаил саакашвили
политика, грузия, новости, тбилиси, единое национальное движение, каха каладзе, леван хабеишвили, михаил саакашвили
"Обман – их привычка": власти Грузии раскритиковали "Нацдвижение" после признания Бокучава
В "Грузинской мечте" выражают недовольство участием Саакашвили в управлении оппозиционной партией
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Признание председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тины Бокучава в том, что партия два года скрывала истинную причину смены своего лидера, лишь подтвердило привычку ЕНД обманывать общество, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Зураб Руруа.
Ранее Бокучава в эфире телеканала "Формула" попросила у общества прощения за то, что руководство партии не было откровенным при смене председателя ЕНД Левана Хабеишвили два года назад. Она признала, что официально озвученная причина не соответствовала действительности.
"Признание Тины Бокучава в том, что, оказывается, “Нацдвижение” все это время обманывало общество, – это их обычная практика. Сколько бы раз они теперь ни меняли председателя, какие бы указания ни получали извне, для нашего общества это уже не представляет интереса. Мне их жаль – они хватаются за соломинку, но уже и соломинки не осталось, за которую можно было бы ухватиться", – заявил Руруа.
Внутренние процессы и заявления "Нацдвижения" не имеют принципиального значения, поскольку его представители действуют не в интересах страны, заявил мэр Тбилиси и генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе.
"Какое положение будет внутри “Единого национального движения”, кто что будет заявлять – лично для меня это не имеет принципиального значения, потому что мы очень хорошо знаем, кто эти люди и чему они служат", – заявил он.
Мэр Тбилиси назвал ЕНД "представителями агентурной сети" и заявил, что партия, по его мнению, полностью оторвана от интересов страны и выполняет внешние задания.
"Они вообще оторваны от интересов страны и грузинского народа и выполняют конкретные внешние задания. Все прекрасно знают, как происходили назначения и перестановки – это все решает один человек", – отметил он.
В мае 2024 года Леван Хабеишвили покинул пост председателя ЕНД. Тогда в партии заявили, что решение связано с состоянием его здоровья. Новым председателем ЕНД была избрана Тина Бокучава.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, в июне этого года спровоцировал новый виток внутрипартийного противостояния в ЕНД, поддержав кандидатуру телеведущей Нануки Жоржолиани на пост председателя партии. Он заявил, что она займется проведением реформ и обновлением партии.
По оценке Бокучава, подобные импульсивные и непоследовательные шаги стали одной из причин кризиса внутри ЕНД.
В правящей партии ранее неоднократно заявляли, что Саакашвили не является гражданином Грузии и не может участвовать в политической деятельности страны. Власти утверждают, что его влияние на ЕНД противоречит законодательству.
Согласно грузинскому законодательству, иностранным гражданам запрещено создавать политические партии, состоять в них и участвовать в политической деятельности. При этом, несмотря на наличие украинского гражданства, Саакашвили по-прежнему воспринимается частью политического спектра как неформальный лидер ЕНД.