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"Позорное заявление": в Грузии жестко ответили конгрессмену США на критику визита в Иран

"Позорное заявление": в Грузии жестко ответили конгрессмену США на критику визита в Иран

Sputnik Грузия

Президент Михаил Кавелашвили примет участие в похоронах аятоллы Али Хаменеи 03.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-03T14:54+0400

2026-07-03T14:54+0400

2026-07-03T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Заявление конгрессмена США Джо Уилсона о предстоящем визите в Иран является позорным, а участие представителей различных стран в подобных мероприятиях не касается отношений между Грузией и США, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Тенгиз Шарманашвили.Ранее Уилсон написал в социальной сети, что "похороны диктатора Хаменеи собирают вместе всех худших ненавистников Америки со всего мира, а фейковый президент “Грузинской мечты” Михаил Кавелашвили планирует присутствовать, чтобы углубить яростно антиамериканский союз между Ираном и “Грузинской мечтой”".Депутат подчеркнул, что контакты с Ираном носят дипломатический характер и не влияют на отношения Тбилиси с Вашингтоном."Мы едем к иранскому народу так же, как руководство Армении и Азербайджана. Те, кто подписывал соглашения вместе с Трампом, тоже посещают Иран. Это не повлияет на отношения с США", – отметил он.По словам Шарманашвили, Грузия продолжает курс на перезагрузку отношений с США."Мы никого не ждем, мы действуем, и перезагрузка отношений с США произойдет… Что касается тех, кто называет себя оппозицией внутри страны, – так не думают люди, которые формируют внутреннюю и внешнюю политику в США. Там люди несколько серьезнее, чем эти", – подчеркнул он.По информации администрации президента Грузии, Михаил Кавелашвили примет участие в похоронах аятоллы Али Хаменеи в Иране вместе с лидерами Турции, Азербайджана, Армении и других стран.Как сообщалось ранее, церемония прощания и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля. На мероприятие приглашены иностранные делегации.Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся в марте ударов провести не удалось, в связи с чем власти приняли решение перенести мероприятие, сославшись на необходимость подготовки инфраструктуры. Похоронить его планируют в родном Мешхеде.Новым верховным руководителем Ирана после гибели Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом обращений к народу, тексты которых публиковали официальные иранские ресурсы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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