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Президент Грузии прибыл в Иран

Президент Грузии прибыл в Иран

Sputnik Грузия

Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля 03.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-03T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили прибыл в Иран для участия в траурных мероприятиях, посвященных памяти верховного лидера страны Али Хаменеи. Соответствующие кадры распространяют иранские СМИ. В аэропорту Тегерана Кавелашвили встретили представители иранских властей. Также сообщается о встрече президента Грузии с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Как сообщалось ранее, прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля. На церемонию приглашены иностранные делегации. В их числе – представители Туркменистана, Пакистана, Армении, Азербайджана, а также Грузии. Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся в марте ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовки инфраструктуры. Похоронить его собираются в родном Мешхеде. Новым верховным руководителем Ирана после гибели Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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