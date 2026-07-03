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Разыскиваемый Интерполом гражданин Азербайджана задержан на морском курорте Грузии
Разыскиваемый Интерполом гражданин Азербайджана задержан на морском курорте Грузии
Sputnik Грузия
В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции 03.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-03T21:51+0400
2026-07-03T21:51+0400
2026-07-03T23:27+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Полицейские задержали гражданина Азербайджана, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола у себя на родине, в черноморском курортном городе Батуми (Аджария), говорится в сообщении МВД Грузии. По информации ведомства, мужчину разыскивали в Азербайджане за совершение ряда тяжких преступлений. В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, азербайджан, батуми, интерпол
происшествия, грузия, новости, азербайджан, батуми, интерпол
Разыскиваемый Интерполом гражданин Азербайджана задержан на морском курорте Грузии
21:51 03.07.2026 (обновлено: 23:27 03.07.2026)
В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Полицейские задержали гражданина Азербайджана, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола у себя на родине, в черноморском курортном городе Батуми (Аджария), говорится в сообщении МВД Грузии.
По информации ведомства, мужчину разыскивали в Азербайджане за совершение ряда тяжких преступлений.
В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.