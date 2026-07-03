https://sputnik-georgia.ru/20260703/rossiya-gotova-prodolzhit-peregovory-s-ukrainoy-tam-gde-oni-ostanovilis---mid-rf-299463707.html
Россия готова продолжить переговоры с Украиной там, где они остановились - МИД РФ
Россия готова продолжить переговоры с Украиной там, где они остановились - МИД РФ
Sputnik Грузия
Требование главы МИД Украины к России "сесть за стол переговоров" откровенно абсурдно, заявил представитель МИД России 03.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-03T12:24+0400
2026-07-03T12:24+0400
2026-07-03T20:41+0400
россия
политика
украина
стамбул
киев
владимир зеленский
владимир путин
мид россии
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251504301_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_206113a74a7a0e4c1759bc188ef3a5f4.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Россия готова продолжить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Галузин отметил, что требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России "сесть за стол переговоров" откровенно абсурдно.Ранее Сибига заявил, что, по его мнению, "духа Анкориджа" якобы больше нет, и призвал Россию ответить на предложения Украины.Тем не менее, отметил замминистра, прямые контакты между представителями РФ и Украины осуществлялись в 2025 году в Стамбуле, и "тот же Андрей Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса"."Сегодня киевский мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды", - подчеркнул Галузин.Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
стамбул
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251504301_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e9e14a3463913d245dba020d121ce1f1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, политика, украина, стамбул, киев, владимир зеленский, владимир путин, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, украина, стамбул, киев, владимир зеленский, владимир путин, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Россия готова продолжить переговоры с Украиной там, где они остановились - МИД РФ
12:24 03.07.2026 (обновлено: 20:41 03.07.2026)
Требование главы МИД Украины к России "сесть за стол переговоров" откровенно абсурдно, заявил представитель МИД России
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Россия готова продолжить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы готовы продолжить переговоры ровно с той точки, на которой они остановились. Однако для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса", - сказал он агентству.
Галузин отметил, что требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России "сесть за стол переговоров" откровенно абсурдно.
Ранее Сибига заявил, что, по его мнению, "духа Анкориджа" якобы больше нет, и призвал Россию ответить на предложения Украины.
"Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России "сесть за стол переговоров". Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России", - сказал Галузин.
Тем не менее, отметил замминистра, прямые контакты между представителями РФ и Украины осуществлялись в 2025 году в Стамбуле, и "тот же Андрей Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса".
"Сегодня киевский мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды", - подчеркнул Галузин.
Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.