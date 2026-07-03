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Россия готова продолжить переговоры с Украиной там, где они остановились - МИД РФ

Россия готова продолжить переговоры с Украиной там, где они остановились - МИД РФ

Sputnik Грузия

Требование главы МИД Украины к России "сесть за стол переговоров" откровенно абсурдно, заявил представитель МИД России 03.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-03T12:24+0400

2026-07-03T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Россия готова продолжить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Галузин отметил, что требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России "сесть за стол переговоров" откровенно абсурдно.Ранее Сибига заявил, что, по его мнению, "духа Анкориджа" якобы больше нет, и призвал Россию ответить на предложения Украины.Тем не менее, отметил замминистра, прямые контакты между представителями РФ и Украины осуществлялись в 2025 году в Стамбуле, и "тот же Андрей Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса"."Сегодня киевский мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды", - подчеркнул Галузин.Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, политика, украина, стамбул, киев, владимир зеленский, владимир путин, мид россии, обострение ситуации вокруг украины