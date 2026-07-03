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Синоптики предупредили о дождливых выходных в горах Грузии
Синоптики предупредили о дождливых выходных в горах Грузии
Sputnik Грузия
Уровень риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций в данный момент оценивается специалистами как средний 03.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-03T22:40+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Кратковременные дожди, местами грозы и град ожидаются в горных регионах Грузии с 3 по 5 июля , говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации синоптиков, временами сильные дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение и активизацию оползней и селевых потоков в холмистых и горных районах. Уровень риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций в данный момент оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Синоптики предупредили о дождливых выходных в горах Грузии
Уровень риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций в данный момент оценивается специалистами как средний
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Кратковременные дожди, местами грозы и град ожидаются в горных регионах Грузии с 3 по 5 июля , говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По информации синоптиков, временами сильные дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение и активизацию оползней и селевых потоков в холмистых и горных районах.
Уровень риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций в данный момент оценивается специалистами как средний.