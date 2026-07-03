https://sputnik-georgia.ru/20260703/skolko-zhalob-postupilo-v-antimonopolnuyu-sluzhbu-gruzii-s-nachala-goda-299443783.html

Сколько жалоб поступило в антимонопольную службу Грузии с начала года

Сколько жалоб поступило в антимонопольную службу Грузии с начала года

Sputnik Грузия

За отчетный период решениями агентства подтверждено 162 случая нарушения прав потребителей в 417 эпизодах 03.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-03T10:50+0400

2026-07-03T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей рассмотрело 1 276 заявлений о возможном нарушении прав потребителей в январе-июне 2026 года, говорится в сообщении ведомства.Закон "О защите прав потребителей" вступил в силу 1 июня 2022 года и направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой и возвратом товаров.По информации ведомства, количество жалоб о нарушении прав потребителей, поданных в период с января по июнь, более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (на 112%). В целом в агентство поступило 4 025 звонков от потребителей.За отчетный период решениями агентства подтверждено 162 случая нарушения прав потребителей в 417 эпизодах. За неисполнение обязательств, установленных агентством, в 198 случаях 75 предпринимателей были оштрафованы на общую сумму 202 281 лари.Кроме того, в 132 случаях было подписано 114 соглашений, касающихся условных обязательств в пользу потребителей. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательства изменить внутреннюю деловую политику и восстановить права тех потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой практики.Также в этот период 70% обращений потребителей касались онлайн-торговли, а 30% – покупок в офлайн-магазинах. Большинство обращений в агентство (82%) поступило из Тбилиси, далее следуют регионы Аджария (5%), Имерети (4%), Квемо Картли (2%), Кахети (2%), Самегрело – Земо Сванети (1%) и другие.Согласно данным, количество требований о возврате денежных средств составило 532, о ремонте или замене бракованного товара – 293, о восстановлении прав в случае некачественного обслуживания – 291, о соблюдении сроков доставки – 60, прочие – 100.В первом полугодии 2026 года 70% жалоб пришлось на сектор оптовой и розничной торговли, 11% – на транспорт и складирование, 3% – на сферу искусства, отдыха и развлечений, 16% – на прочие виды деятельности.Как подать жалобуВ случае нарушения прав потребителей в Грузии необходимо заполнить специальную форму заявления и направить ее на электронный адрес: consumer@gcca.gov.ge. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону горячей линии – 15 20.В случае подтверждения факта нарушения или неисполнения решения агентства в установленный срок на предпринимателя налагается штраф, размер которого не может превышать 2% его годового оборота за предыдущий финансовый год. При этом минимальная сумма штрафа составляет 600 лари.Повторное нарушение прав потребителей в течение 12 месяцев влечет удвоение штрафа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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