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Спортивная журналистика в Грузии: Котэ Махарадзе – видео

Спортивная журналистика в Грузии: Котэ Махарадзе – видео

Sputnik Грузия

Спортивные репортажи Котэ Махарадзе – легендарная страница советского телевидения. 03.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-03T14:43+0400

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Обладая неповторимым, слегка хрипловатым голосом, артистической манерой подачи и узнаваемым грузинским акцентом, он превращал каждый футбольный матч в захватывающий театральный спектакль.Талантливый актер и выдающийся спортивный комментатор, Котэ Махарадзе оставил о себе долгую память – о нем знают представители разных поколений. В свое время его голос знал весь Советский Союз.Котэ Махарадзе настолько интересно и захватывающе рассказывал с телеэкрана, что его смотрели люди, даже весьма далекие от спорта. За свою актерскую карьеру Котэ Махарадзе исполнил более ста ролей в театре и кино. В 1967 году ему было присвоено звание народного артиста Грузинской ССР.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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