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Спортивная журналистика в Грузии: Котэ Махарадзе – видео
Спортивная журналистика в Грузии: Котэ Махарадзе – видео
Sputnik Грузия
Спортивные репортажи Котэ Махарадзе – легендарная страница советского телевидения. 03.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-03T14:43+0400
2026-07-03T14:43+0400
2026-07-03T15:05+0400
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Обладая неповторимым, слегка хрипловатым голосом, артистической манерой подачи и узнаваемым грузинским акцентом, он превращал каждый футбольный матч в захватывающий театральный спектакль.Талантливый актер и выдающийся спортивный комментатор, Котэ Махарадзе оставил о себе долгую память – о нем знают представители разных поколений. В свое время его голос знал весь Советский Союз.Котэ Махарадзе настолько интересно и захватывающе рассказывал с телеэкрана, что его смотрели люди, даже весьма далекие от спорта. За свою актерскую карьеру Котэ Махарадзе исполнил более ста ролей в театре и кино. В 1967 году ему было присвоено звание народного артиста Грузинской ССР.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, котэ махарадзе, спорт, спорт в грузии, сми, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, котэ махарадзе, спорт, спорт в грузии, сми, грузия, видео
Спортивная журналистика в Грузии: Котэ Махарадзе – видео
14:43 03.07.2026 (обновлено: 15:05 03.07.2026)
Спортивные репортажи Котэ Махарадзе – легендарная страница советского телевидения.
Обладая неповторимым, слегка хрипловатым голосом, артистической манерой подачи и узнаваемым грузинским акцентом, он превращал каждый футбольный матч в захватывающий театральный спектакль.
Талантливый актер и выдающийся спортивный комментатор, Котэ Махарадзе оставил о себе долгую память – о нем знают представители разных поколений. В свое время его голос знал весь Советский Союз.
Котэ Махарадзе настолько интересно и захватывающе рассказывал с телеэкрана, что его смотрели люди, даже весьма далекие от спорта. За свою актерскую карьеру Котэ Махарадзе исполнил более ста ролей в театре и кино. В 1967 году ему было присвоено звание народного артиста Грузинской ССР.