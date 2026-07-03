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Церковь, гей-парады и "рабы ЕС": в Грузии резко ответили Европарламенту
Церковь, гей-парады и "рабы ЕС": в Грузии резко ответили Европарламенту
Sputnik Грузия
Европарламент в июне принял резолюцию с призывом ввести санкции против Грузии 03.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-03T12:52+0400
2026-07-03T12:52+0400
2026-07-03T13:09+0400
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европарламент
"сила народа"
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Европейские бюрократы увидели, что главная сила грузинского общества заключается в вере и Православной церкви, поэтому пытаются атаковать этот институт, заявил исполнительный секретарь партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили, комментируя резолюцию Европарламента по Грузии. Европарламент 17 июня принял резолюцию, в которой отмечается, что Грузинская православная церковь остается влиятельным институтом грузинского общества. В документе также выражается обеспокоенность тем, что Россия якобы использует религиозные сети как канал распространения дезинформации и проведения операций влияния с целью подрыва проевропейской ориентации и демократической устойчивости Грузии. "Евробюрократы увидели, что сила грузинского общества заключается в вере – в Церкви. Особенно очевидным это стало в дни траура, объявленного в связи со смертью Патриарха Илии II", – заявил Мачарашвили. По его словам, нельзя считать разумными тех европейских политиков, которые назвали проведенные в Венгрии и на Украине гей-парады "победой демократии и света". "Курс, который выбрала Грузия, – это европейские ценности, но он никогда не станет курсом Урсулы фон дер Ляйен и Андрюса Кубилюса, потому что они открыто говорят: если вы вступите в ЕС, то будете безропотными рабами, вас заставят проводить гей-парады, при желании втянут в войну и введут против вас экономические санкции", – заявил депутат. Европарламент одобрил критическую резолюцию по Грузии большинством голосов – документ поддержали 436 депутатов, против выступили 145. Среди прочего в резолюции выражается обеспокоенность демократическим откатом в стране, содержится призыв к введению санкций против представителей грузинских властей, а также рекомендации пересмотреть отношения Евросоюза с официальным Тбилиси. Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и законам "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. Фактически процесс евроинтеграции страны остановился.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении отложить до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и на обычных граждан. Власти называют эти условия "нереалистичными", однако при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, гурам мачарашвили, урсула фон дер ляйен, европарламент, "сила народа"
Церковь, гей-парады и "рабы ЕС": в Грузии резко ответили Европарламенту
12:52 03.07.2026 (обновлено: 13:09 03.07.2026)
Европарламент в июне принял резолюцию с призывом ввести санкции против Грузии
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Европейские бюрократы увидели, что главная сила грузинского общества заключается в вере и Православной церкви, поэтому пытаются атаковать этот институт, заявил исполнительный секретарь партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили, комментируя резолюцию Европарламента по Грузии.
Европарламент 17 июня принял резолюцию, в которой отмечается, что Грузинская православная церковь остается влиятельным институтом грузинского общества. В документе также выражается обеспокоенность тем, что Россия якобы использует религиозные сети как канал распространения дезинформации и проведения операций влияния с целью подрыва проевропейской ориентации и демократической устойчивости Грузии.
"Евробюрократы увидели, что сила грузинского общества заключается в вере – в Церкви. Особенно очевидным это стало в дни траура, объявленного в связи со смертью Патриарха Илии II", – заявил Мачарашвили.
По его словам, нельзя считать разумными тех европейских политиков, которые назвали проведенные в Венгрии и на Украине гей-парады "победой демократии и света".
"Курс, который выбрала Грузия, – это европейские ценности, но он никогда не станет курсом Урсулы фон дер Ляйен и Андрюса Кубилюса, потому что они открыто говорят: если вы вступите в ЕС, то будете безропотными рабами, вас заставят проводить гей-парады, при желании втянут в войну и введут против вас экономические санкции", – заявил депутат.
Европарламент одобрил критическую резолюцию по Грузии большинством голосов – документ поддержали 436 депутатов, против выступили 145. Среди прочего в резолюции выражается обеспокоенность демократическим откатом в стране, содержится призыв к введению санкций против представителей грузинских властей, а также рекомендации пересмотреть отношения Евросоюза с официальным Тбилиси.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и законам "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. Фактически процесс евроинтеграции страны остановился.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении отложить до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и на обычных граждан. Власти называют эти условия "нереалистичными", однако при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России