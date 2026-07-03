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Вклады в банках Грузии выросли за месяц
Вклады в банках Грузии выросли за месяц
Sputnik Грузия
Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в апреле 2026 года составила 7,08% 03.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-03T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе Грузии на 1 июня 2026 года составил 71,33 миллиарда лари, что на 1,31 миллиарда лари, или на 1,87%, больше, чем в начале мая 2026 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в мае 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 1,35 миллиарда лари, или на 3,99%, а вклады до востребования снизились на 40,88 миллиона лари, или на 0,11%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июня 2026 года вырос на 1,53 процентного пункта по сравнению с данными на 1 мая 2026 года и составил 54,93% .Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в мае 2026 года составила 7,08%, в том числе 8,83% – по депозитам в национальной валюте, и 2,49% – в иностранной валюте.На конец мая 2026 года в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном фонде.Обменный курс лари к доллару составляет 2,64 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Вклады в банках Грузии выросли за месяц
Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в апреле 2026 года составила 7,08%
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе Грузии на 1 июня 2026 года составил 71,33 миллиарда лари, что на 1,31 миллиарда лари, или на 1,87%, больше, чем в начале мая 2026 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.
Согласно отчету, в мае 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 1,35 миллиарда лари, или на 3,99%, а вклады до востребования снизились на 40,88 миллиона лари, или на 0,11%.
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июня 2026 года вырос на 1,53 процентного пункта по сравнению с данными на 1 мая 2026 года и составил 54,93% .
Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в мае 2026 года составила 7,08%, в том числе 8,83% – по депозитам в национальной валюте, и 2,49% – в иностранной валюте.
На конец мая 2026 года в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном фонде.
Обменный курс лари к доллару составляет 2,64 GEL/$1.