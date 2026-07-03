https://sputnik-georgia.ru/20260703/za-mesyats-na-granitse-gruzii-i-rossii-zafiksirovano-60-faktov-narusheniy-pravil-vvoza-valyuty-299463581.html
За месяц на границе Грузии и России зафиксировано 60 фактов нарушений правил ввоза валюты
За месяц на границе Грузии и России зафиксировано 60 фактов нарушений правил ввоза валюты
Sputnik Грузия
Всего таможенники выявили попытки провезти без декларирования сумму, эквивалентную 4,2 миллиона лари по курсу Нацбанка 03.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-03T23:31+0400
2026-07-03T23:31+0400
2026-07-03T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Служба доходов министерства финансов Грузии пресекла 60 фактов попыток ввезти наличные средства без декларирования на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" на грузино-российской границе, говорится в сообщении ведомства. В Грузии ввоз средств не ограничен, однако при ввозе суммы, эквивалентной более 30 тысяч лари, необходимо заполнить декларацию и указать происхождение средств. Всего таможенники выявили попытки провезти без декларирования сумму, эквивалентную 4,2 миллиона лари по курсу Нацбанка. Все пытавшиеся обойти закон были оштрафованы в соответствии с Таможенным кодексом страны. Общая сумма штрафа составила 347,1 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, происшествия, грузино-российская граница, таможня, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, экономика, происшествия, грузино-российская граница, таможня, служба доходов министерства финансов грузии
За месяц на границе Грузии и России зафиксировано 60 фактов нарушений правил ввоза валюты
Всего таможенники выявили попытки провезти без декларирования сумму, эквивалентную 4,2 миллиона лари по курсу Нацбанка
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Служба доходов министерства финансов Грузии пресекла 60 фактов попыток ввезти наличные средства без декларирования на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" на грузино-российской границе, говорится в сообщении ведомства.
В Грузии ввоз средств не ограничен, однако при ввозе суммы, эквивалентной более 30 тысяч лари, необходимо заполнить декларацию и указать происхождение средств.
Всего таможенники выявили попытки провезти без декларирования сумму, эквивалентную 4,2 миллиона лари по курсу Нацбанка.
Все пытавшиеся обойти закон были оштрафованы в соответствии с Таможенным кодексом страны. Общая сумма штрафа составила 347,1 тысячи лари.