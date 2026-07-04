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Борьба с нелегалами в Грузии: выдворению подлежат 50 иностранцев

Борьба с нелегалами в Грузии: выдворению подлежат 50 иностранцев

Sputnik Грузия

Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет 04.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-04T16:27+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Сотрудники департамента миграции задержали 50 иностранцев, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел страны. В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники департамента провели специальные мероприятия по иммиграционному контролю. Проверки проводились на основании заранее полученных данных и были направлены на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований. В результате операции были задержаны граждане Индии, Вьетнама, Туркменистана, России, Кыргызстана, Судана, Пакистана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Иордании, Нигерии, Бангладеш, Уганды и Кении. Установлено, что они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В настоящее время указанные лица помещены в Центр временного размещения департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. В первом квартале 2026 года власти Грузии выдворили из страны 904 иностранца – "лидируют" граждане Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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