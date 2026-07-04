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Число погибших от Эболы в ДРК приблизилось к 500

Число погибших от Эболы в ДРК приблизилось к 500

Sputnik Грузия

Как сообщали СМИ в конце мая, эпидемия в ДРК вышла из-под контроля, и болезнь распространялась "в геометрической прогрессии". 04.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-04T16:30+0400

2026-07-04T16:30+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 473 человека, общее количество зафиксированных случаев заражения превысило 1,5 тысячи. Об этом сообщили министерство связи и СМИ страны.За последние сутки зарегистрировано 26 новых смертей. Показатель летальности достиг 31,4%. В ведомстве также сообщили о новых подтвержденных случаях заражения в провинциях Итури и Северное Киву. При этом 213 пациентов полностью выздоровели.В больницах и изоляторах продолжают лечение 628 человек. Уровень отслеживания контактов составляет 81,8% – под наблюдением находятся 11 360 человек, контактировавших с зараженными.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международную чрезвычайную ситуацию 17 мая на фоне вспышки Эболы в Конго и Уганде. Пандемией вспышка пока не признана. ВОЗ также сообщала о нехватке средств и специалистов для борьбы с эпидемией в Конго.Страны, имеющие сухопутную границу с Угандой и ДРК, ВОЗ отнесла к зоне риска распространения лихорадки. Как сообщали СМИ в конце мая, эпидемия в ДРК вышла из-под контроля, и болезнь распространялась "в геометрической прогрессии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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