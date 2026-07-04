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Движение транспорта в районе озера Лиси частично ограничат из-за Tbilisi Open Air 2026

Движение транспорта в районе озера Лиси частично ограничат из-за Tbilisi Open Air 2026

Sputnik Грузия

Ограничения коснутся периода с 10:00 4 июля до 01:00 6 июля 04.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Движение автотранспорта будет частично ограничено в районе озера Лиси в Тбилиси в связи с проведением музыкального фестиваля Tbilisi Open Air 2026, с 10:00 4 июля до 01:00 6 июля.Согласно информации столичной мэрии, на участке возле кольца Лиси, от пересечения улиц Лео Квачадзе и Того Гудава в сторону озера Лиси движение автомобилей будет организовано в одностороннем режиме – только от кольца Лиси в направлении улицы Иосеба Кечакмадзе.Также проезд будет возможен с улицы Кечакмадзе через улицы Тхинвала и Авто Варази в направлении улиц Бесариона Жгенти и Пааты Датуашвили. С улиц Жгенти и Датуашвили автомобили смогут продолжить движение по обычным маршрутам во всех доступных направлениях.Что касается общественного транспорта, то автобусы №102 и №363 будут следовать по обычной схеме от улицы Авто Варази в сторону улицы Тхинвала. В обратном направлении они будут выезжать на улицу Авто Варази через улицу Тхинвала, минуя улицы Кечакмадзе и Лео Квачадзе, после чего продолжат движение по своему обычному маршруту.Автобус №329 в направлении улицы Тхинвала от улицы Квачадзе будет следовать по обычному маршруту. В обратном направлении он через улицу Тхинвала выедет на улицу Авто Варази, затем проследует по улицам Пааты Датуашвили и Амашукели, после чего от пересечения с улицей Бериташвили продолжит движение по стандартному маршруту.С 01:00 до 10:00 6 июля указанный участок дороги вернется к обычной схеме движения, и автомобили снова смогут двигаться в обоих направлениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тбилиси, грузия, новости, общество, ситуация на дорогах грузии, дороги, озеро лиси