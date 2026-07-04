https://sputnik-georgia.ru/20260704/gigantskoe-pyatno-na-solntse-i-opozdavshaya-burya-chto-proiskhodit-s-magnitosferoy-zemli-299470915.html
Гигантское пятно на Солнце и опоздавшая буря: что происходит с магнитосферой Земли?
Гигантское пятно на Солнце и опоздавшая буря: что происходит с магнитосферой Земли?
Sputnik Грузия
Почти сутки магнитное поле Земли успешно сдерживало натиск первого потока солнечной массы, но около полуночи резко усилился поток солнечного ветра 04.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-04T15:19+0400
2026-07-04T15:19+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. На Земле зафиксирована сильная магнитная буря уровня G3.33 — она стала второй по мощности с начала года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, геомагнитное возмущение развилось с опозданием примерно на сутки относительно первоначальных прогнозов. Почти 24 часа магнитное поле Земли успешно сдерживало натиск первого потока солнечной массы, однако около полуночи резко усилился поток солнечного ветра и изменилось направление межпланетного магнитного поля — это и привело к развитию сильной бури."В масштабах года буря является второй по силе после очень крупного события 19–21 января уровня G4.67", — говорится в сообщении лаборатории.Ученые также отмечают, что на Солнце в последние дни продолжает расти крупная группа пятен 4478, площадь которой уже достигла 1550 единиц. За последние десять лет по размерам она уступает лишь области 3664, наблюдавшейся в мае 2024 года — тогда именно она стала причиной самой сильной за 20 лет магнитной бури.Несмотря на значительные размеры пятна, сильных вспышек, способных существенно усилить воздействие на Землю, специалисты пока не зафиксировали.Ранее сообщалось о серии из трех мощных солнечных вспышек категорий М8.5, М1.1 и М4.2, произошедших в ночь на четверг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, наука, магнитная буря
в мире, новости, наука, магнитная буря
Гигантское пятно на Солнце и опоздавшая буря: что происходит с магнитосферой Земли?
Почти сутки магнитное поле Земли успешно сдерживало натиск первого потока солнечной массы, но около полуночи резко усилился поток солнечного ветра
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. На Земле зафиксирована сильная магнитная буря уровня G3.33 — она стала второй по мощности с начала года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ученых, геомагнитное возмущение развилось с опозданием примерно на сутки относительно первоначальных прогнозов. Почти 24 часа магнитное поле Земли успешно сдерживало натиск первого потока солнечной массы, однако около полуночи резко усилился поток солнечного ветра и изменилось направление межпланетного магнитного поля — это и привело к развитию сильной бури.
"В масштабах года буря является второй по силе после очень крупного события 19–21 января уровня G4.67", — говорится в сообщении лаборатории.
Ученые также отмечают, что на Солнце в последние дни продолжает расти крупная группа пятен 4478, площадь которой уже достигла 1550 единиц. За последние десять лет по размерам она уступает лишь области 3664, наблюдавшейся в мае 2024 года — тогда именно она стала причиной самой сильной за 20 лет магнитной бури.
Несмотря на значительные размеры пятна, сильных вспышек, способных существенно усилить воздействие на Землю, специалисты пока не зафиксировали.
Ранее сообщалось о серии из трех мощных солнечных вспышек категорий М8.5, М1.1 и М4.2, произошедших в ночь на четверг.