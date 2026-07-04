https://sputnik-georgia.ru/20260704/gigantskoe-pyatno-na-solntse-i-opozdavshaya-burya-chto-proiskhodit-s-magnitosferoy-zemli-299470915.html

Гигантское пятно на Солнце и опоздавшая буря: что происходит с магнитосферой Земли?

Гигантское пятно на Солнце и опоздавшая буря: что происходит с магнитосферой Земли?

Sputnik Грузия

Почти сутки магнитное поле Земли успешно сдерживало натиск первого потока солнечной массы, но около полуночи резко усилился поток солнечного ветра 04.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-04T15:19+0400

2026-07-04T15:19+0400

2026-07-04T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. На Земле зафиксирована сильная магнитная буря уровня G3.33 — она стала второй по мощности с начала года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, геомагнитное возмущение развилось с опозданием примерно на сутки относительно первоначальных прогнозов. Почти 24 часа магнитное поле Земли успешно сдерживало натиск первого потока солнечной массы, однако около полуночи резко усилился поток солнечного ветра и изменилось направление межпланетного магнитного поля — это и привело к развитию сильной бури."В масштабах года буря является второй по силе после очень крупного события 19–21 января уровня G4.67", — говорится в сообщении лаборатории.Ученые также отмечают, что на Солнце в последние дни продолжает расти крупная группа пятен 4478, площадь которой уже достигла 1550 единиц. За последние десять лет по размерам она уступает лишь области 3664, наблюдавшейся в мае 2024 года — тогда именно она стала причиной самой сильной за 20 лет магнитной бури.Несмотря на значительные размеры пятна, сильных вспышек, способных существенно усилить воздействие на Землю, специалисты пока не зафиксировали.Ранее сообщалось о серии из трех мощных солнечных вспышек категорий М8.5, М1.1 и М4.2, произошедших в ночь на четверг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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