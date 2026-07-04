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Грузия и БРИКС: экономический расчет против европейских иллюзий

Грузия и БРИКС: экономический расчет против европейских иллюзий

Sputnik Грузия

В своей новой колонке колумнист Sputnik Грузия, лидер политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия анализирует экономические перспективы... 04.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-04T10:36+0400

2026-07-04T10:36+0400

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Политические иллюзии дорого обходятся народам. Годами Тбилиси обещали "светлое европейское будущее", которое на практике оборачивается лишь ограничением собственных интересов и экономическим тупиком. Сегодня, в эпоху стремительных изменений во всем мире, Грузия стоит перед историческим выбором. Наш единственный разумный путь – это возвращение к логике добрососедства, трезвому расчету и выгодному сотрудничеству с нашими естественными экономическими партнерами.На днях я провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Юрьевичем Глазьевым. Наш разговор получился глубоким, конструктивным и нацеленным на реальное будущее региона. Рад, что наши взгляды на развитие связей во многом совпадают. Мы детально обсудили перспективы включения Грузии в работу ЕАЭС, БРИКС и Союзного государства. В центре внимания – поиск справедливого баланса интересов России и Грузии в контексте Абхазии и Южной Осетии, а также остальных участников этих объединений. Ключевым стал разговор о солидарности ради мира на Кавказе и совместного подъема экономики.Цифры против лозунгов: почему интеграция – это выигрыш для всехДавайте отбросим политические лозунги и обратимся к сухому языку цифр. Экономическая выгода от сближения Грузии с БРИКС и Союзным государством для Тбилиси и Москвы понятна и очевидна.Для Грузии: рынок БРИКС – это более 45% населения планеты и свыше 36% мирового производства. Открытие этого пространства без барьеров даст мощный толчок грузинской торговле. Вступление в ЕАЭС и Союзное государство способно увеличить общую экономику Грузии минимум на 4,5-6% ежегодно за счет отмены пошлин, снижения цен на электричество (что сбережет бюджету колоссальные суммы каждый год) и притока новых инвестиций.Для России: Грузия является важнейшим транспортным узлом на Южном Кавказе. Полноценное участие Тбилиси позволит связать главные торговые маршруты коридора "Север – Юг". Это снизит расходы российского бизнеса на перевозку грузов на 15-20% при торговле со странами Ближнего Востока и Азии, а также обеспечит безопасность южных границ.Самый сложный, но решаемый вопрос – это ситуация с Абхазией и Южной Осетией. Опыт показывает, что изоляция и взаимные упреки ведут в никуда. Общая экономическая площадка ЕАЭС и БРИКС способна стать тем самым местом, где Тбилиси, Сухуми и Цхинвали окажутся в едином торговом пространстве. Когда исчезают барьеры, создаются совместные предприятия и строятся дороги, политические споры уступают место взаимной выгоде и заработку.Только через открытый диалог, взаимное уважение и тесное экономическое сотрудничество мы сможем обеспечить достойную жизнь, прочный мир и процветание для всех народов Кавказа. Мы продолжаем работать ради общих интересов и стабильности. Пора выбирать реальное благополучие своего народа, а не чужие политические игры.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Мамука Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg

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Мамука Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg

колумнисты, брикс, еаэс, тбилиси, абхазия, москва, новости, грузия, аналитика