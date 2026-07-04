https://sputnik-georgia.ru/20260704/gruziya-za-pyat-mesyatsev-prodala-gazirovku-pochti-na-80-millionov-dollarov-299467391.html

Грузия за пять месяцев продала газировку почти на 80 миллионов долларов

Грузия за пять месяцев продала газировку почти на 80 миллионов долларов

Sputnik Грузия

Основными покупателями грузинских безалкогольных газированных напитков являются соседние страны 04.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-04T15:40+0400

2026-07-04T15:40+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Грузия в период с января по май 2026 года экспортировала безалкогольных газированных напитков на сумму 79,7 миллиона долларов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства страны. По данным ведомства, всего за первые пять месяцев из страны было вывезено 71,7 литра газировки, что на 15% превышает показатели аналогичного периода 2025 года. Стоимость экспортированных безалкогольных газированных напитков на 26% превысила показатель за пять месяцев 2025 года. Основными покупателями безалкогольных газированных напитков являются соседние страны, а также Казахстан, Узбекистан, Украина и Израиль. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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