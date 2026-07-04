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Грузия за пять месяцев продала газировку почти на 80 миллионов долларов
Грузия за пять месяцев продала газировку почти на 80 миллионов долларов
Sputnik Грузия
Основными покупателями грузинских безалкогольных газированных напитков являются соседние страны 04.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-04T15:40+0400
2026-07-04T16:58+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Грузия в период с января по май 2026 года экспортировала безалкогольных газированных напитков на сумму 79,7 миллиона долларов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства страны. По данным ведомства, всего за первые пять месяцев из страны было вывезено 71,7 литра газировки, что на 15% превышает показатели аналогичного периода 2025 года. Стоимость экспортированных безалкогольных газированных напитков на 26% превысила показатель за пять месяцев 2025 года. Основными покупателями безалкогольных газированных напитков являются соседние страны, а также Казахстан, Узбекистан, Украина и Израиль. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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экономика, новости, грузия
экономика, новости, грузия

Грузия за пять месяцев продала газировку почти на 80 миллионов долларов

15:40 04.07.2026 (обновлено: 16:58 04.07.2026)
© courtesy of BorjomiПроизводство минеральной воды Боржоми
Производство минеральной воды Боржоми - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2026
© courtesy of Borjomi
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Основными покупателями грузинских безалкогольных газированных напитков являются соседние страны
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Грузия в период с января по май 2026 года экспортировала безалкогольных газированных напитков на сумму 79,7 миллиона долларов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства страны.
По данным ведомства, всего за первые пять месяцев из страны было вывезено 71,7 литра газировки, что на 15% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.
Стоимость экспортированных безалкогольных газированных напитков на 26% превысила показатель за пять месяцев 2025 года.
Основными покупателями безалкогольных газированных напитков являются соседние страны, а также Казахстан, Узбекистан, Украина и Израиль.
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