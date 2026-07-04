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Ираклий Гарибашвили: крах карьеры известного политика – видео

Ираклий Гарибашвили: крах карьеры известного политика – видео

Sputnik Грузия

Ираклий Гарибашвили был одним из ведущих деятелей правящей партии "Грузинская мечта". Он занимал посты министра обороны, премьер-министра, главы МВД, а также... 04.07.2026, Sputnik Грузия

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В апреле 2025 года Гарибашвили объявил, что слагает полномочия председателя и уходит из политики. Осенью того же года против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении незаконных доходов во время государственной службы.Выяснилось, что он нелегально занимался бизнесом и получал крупные суммы денег. В общей сложности у Гарибашвили было изъято более 6,5 млн долларов. Он заключил процессуальное соглашение с прокуратурой и в январе 2026 года был осужден на пять лет, выплатив штраф в один миллион лари. Кроме того, у него были изъяты все незаконные деньги и средства.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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