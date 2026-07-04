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Как изменились цены в Грузии – данные за июнь

Как изменились цены в Грузии – данные за июнь

Sputnik Грузия

В июне 2026 года по сравнению с маем 2026 года уровень инфляции составил 0,1% 04.07.2026, Sputnik Грузия

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2026-07-04T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Годовая инфляция (июнь 2026 года к июню 2025 года) в Грузии составила 5,8% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). За предыдущие месяцы годовая инфляция в Грузии составила 4,8% (январь 2026 к январю 2025), 4,6% (февраль 2026 к февралю 2025), 4,3% (март 2026 к марту 2025), 5,9% (апрель 2026 к апрелю 2025), 5,7% (май 2026 к маю 2025). Больше всего в июне цены выросли на транспорт (16,5%), в сферах гостиниц и ресторанов (8,4%), на коммунальные услуги (7,2%), на продовольствие и безалкогольные напитки (5,6%), на алкогольную и табачную продукцию (5,4%), на здравоохранение (4,7%), образование (2,4%), одежду и обувь (2,1%), а также отдых и образование (0,9%). Снизились цены на связь (6,4%) а также на мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (2,2%). В июне 2026 года по сравнению с маем 2026 года уровень инфляции составил 0,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"