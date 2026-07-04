https://sputnik-georgia.ru/20260704/minobrazovaniya-gruzii-izmenilo-podkhod-k-obucheniyu-inostrannym-yazykam-v-shkolakh-299467265.html

Минобразования Грузии изменило подход к обучению иностранным языкам в школах

Минобразования Грузии изменило подход к обучению иностранным языкам в школах

Sputnik Грузия

До этих пор первоклассники учили в государственных школах первый иностранный язык – английский 04.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-04T14:29+0400

2026-07-04T14:29+0400

2026-07-04T14:29+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Первоклассники в государственный школах Грузии больше не будут изучать иностранный язык, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на министерство образования. До 2026/2027 учебного года ученики государственных школ изучали первый иностранный язык – английский – с первого класса, а второй, иностранный по выбору школы, – с шестого класса. По решению Минобразования изучение английского языка как первого иностранного начнется со второго класса. Однако при этом в десятом классе изучение английского будет усиленным и будут добавлены дополнительные часы. Согласно новой схеме образования школьники в Грузии будут учиться 11 лет плюс 12-й дополнительный год по желанию самого школьника. Неполным школьным образованием в Грузии, которое дает возможность получать профессиональное образование (поступить в колледж), является окончание 10 классов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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образование, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, образование, система образования, грузия, новости, общество