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На востоке Грузии появился новый заповедник

На востоке Грузии появился новый заповедник

Sputnik Грузия

В Грузии насчитывается 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки 04.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-04T17:38+0400

2026-07-04T17:38+0400

2026-07-04T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Новая охраняемая территория – Цив-Гомбори – появилась в регионе Кахети, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий. По информации ведомства, охраняемая территория занимает площадь в 39 877 гектаров на территориях муниципалитетов Сагареджо, Гурджаани и Телави. Управление охраняемым ландшафтом Цив-Гомбори будет осуществляться муниципалитетом Гурджаани. Новая охраняемая территория включает три категории: Национальный парк Цив-Гомбори – 21 761 га, заповедник Сигнахи – 554 га и охраняемый ландшафт Цив-Гомбори – 17 562 га. "Создание "Охраняемых территорий Цив-Гомбори" значительно укрепит сеть охраняемых территорий в Кахети и будет способствовать защите уникальных природных экосистем, биоразнообразия и ландшафтов", – говорится в сообщении. В Агентстве отметили, что создание новой охраняемой территории также важно для поддержания экологического состояния региона и содействия развитию устойчивого экотуризма. "Это решение будет способствовать международному продвижению Кахети как направления экотуризма и создаст дополнительные возможности для местного населения в плане занятости и экономического развития", – отметили в Агентстве. В Грузии насчитывается 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. По состоянию на начало 2026 года, площадь охраняемых территорий составляет 927 748 гектаров, что составляет примерно 13,3% территории Грузии. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях обитает 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, что составляет 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, сагареджо, тбилиси, кахети, агентство охраняемых территорий