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Нацбанк: Грузия возглавит отраслевую группу BSEC в сфере финансов и банкинга

Нацбанк: Грузия возглавит отраслевую группу BSEC в сфере финансов и банкинга

Sputnik Грузия

Главная цель Отраслевой группы – содействие тесному и взаимовыгодному сотрудничеству в банковском и финансовом секторе между государствами-членами BSEC 04.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-04T12:32+0400

2026-07-04T12:32+0400

2026-07-04T12:54+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Решением Совета министров иностранных дел (CMFA) Организации черноморского экономического сотрудничества (BSEC) Грузия избрана руководящей страной отраслевой группы банковского и финансового сектора BSEC на двухлетний срок, начавшийся с 1 июля 2026 года, сообщает Национальный банк Грузии. Главная цель Отраслевой группы – содействие тесному и взаимовыгодному сотрудничеству в банковском и финансовом секторе между государствами-членами BSEC. Это включает в себя углубление диалога по вопросам регулирования, надзора и обмена информацией, инициирование совместных проектов и разработку стратегий развития. По ее словам, этот статус укрепляет многостороннее сотрудничество Грузии с центральными банками и финансовыми институтами стран Черноморского бассейна, что способствует обмену опытом и передовыми практиками в различных направлениях.Благодаря этому статусу Грузия будет играть ведущую роль в планировании и координации деятельности рабочей группы, включая организацию ее периодических заседаний с участием банковских и финансовых учреждений государств-членов. Организация черноморского экономического сотрудничества (BSEC) объединяет 13 стран. Среди них – Турция, Армения, Азербайджан, Болгария, Греция, Молдова, Румыния, Сербия и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, натия турнава, национальный банк грузии