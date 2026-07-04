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Нацбанк: Грузия возглавит отраслевую группу BSEC в сфере финансов и банкинга
Нацбанк: Грузия возглавит отраслевую группу BSEC в сфере финансов и банкинга
Sputnik Грузия
Главная цель Отраслевой группы – содействие тесному и взаимовыгодному сотрудничеству в банковском и финансовом секторе между государствами-членами BSEC 04.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Решением Совета министров иностранных дел (CMFA) Организации черноморского экономического сотрудничества (BSEC) Грузия избрана руководящей страной отраслевой группы банковского и финансового сектора BSEC на двухлетний срок, начавшийся с 1 июля 2026 года, сообщает Национальный банк Грузии. Главная цель Отраслевой группы – содействие тесному и взаимовыгодному сотрудничеству в банковском и финансовом секторе между государствами-членами BSEC. Это включает в себя углубление диалога по вопросам регулирования, надзора и обмена информацией, инициирование совместных проектов и разработку стратегий развития. По ее словам, этот статус укрепляет многостороннее сотрудничество Грузии с центральными банками и финансовыми институтами стран Черноморского бассейна, что способствует обмену опытом и передовыми практиками в различных направлениях.Благодаря этому статусу Грузия будет играть ведущую роль в планировании и координации деятельности рабочей группы, включая организацию ее периодических заседаний с участием банковских и финансовых учреждений государств-членов. Организация черноморского экономического сотрудничества (BSEC) объединяет 13 стран. Среди них – Турция, Армения, Азербайджан, Болгария, Греция, Молдова, Румыния, Сербия и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, натия турнава, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, натия турнава, национальный банк грузии
Нацбанк: Грузия возглавит отраслевую группу BSEC в сфере финансов и банкинга
12:32 04.07.2026 (обновлено: 12:54 04.07.2026)
Главная цель Отраслевой группы – содействие тесному и взаимовыгодному сотрудничеству в банковском и финансовом секторе между государствами-членами BSEC
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Решением Совета министров иностранных дел (CMFA) Организации черноморского экономического сотрудничества (BSEC) Грузия избрана руководящей страной отраслевой группы банковского и финансового сектора BSEC на двухлетний срок, начавшийся с 1 июля 2026 года, сообщает Национальный банк Грузии.
Главная цель Отраслевой группы – содействие тесному и взаимовыгодному сотрудничеству в банковском и финансовом секторе между государствами-членами BSEC. Это включает в себя углубление диалога по вопросам регулирования, надзора и обмена информацией, инициирование совместных проектов и разработку стратегий развития.
"Руководство отраслевой группой Организации черноморского экономического сотрудничества подчеркивает стратегическую роль страны в регионе и имеет важное значение для углубления связей в банковском и финансовом секторе", – заявила президент Национального банка Натия Турнава.
По ее словам, этот статус укрепляет многостороннее сотрудничество Грузии с центральными банками и финансовыми институтами стран Черноморского бассейна, что способствует обмену опытом и передовыми практиками в различных направлениях.
Благодаря этому статусу Грузия будет играть ведущую роль в планировании и координации деятельности рабочей группы, включая организацию ее периодических заседаний с участием банковских и финансовых учреждений государств-членов.
Организация черноморского экономического сотрудничества (BSEC) объединяет 13 стран. Среди них – Турция, Армения, Азербайджан, Болгария, Греция, Молдова, Румыния, Сербия и др.