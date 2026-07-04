https://sputnik-georgia.ru/20260704/pedofila-v-gruzii-prigovorili-k-vysshey-mere-nakazaniya-299467007.html

Педофила в Грузии приговорили к высшей мере наказания

Педофила в Грузии приговорили к высшей мере наказания

Sputnik Грузия

30-летнего мужчину обвиняли в изнасиловании и действиях сексуального характера в отношении девочки-подростка 04.07.2026, Sputnik Грузия

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2026-07-04T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Батумский горсуд признал задержанного в ноябре 2025 года гражданина виновным в изнасиловании несовершеннолетнего лица и в развратных действиях, приговорив к высшей мере наказания – бессрочному заключению. Речь идет 30-летнем мужчине, которого обвиняли в изнасиловании и действиях сексуального характера в отношении девочки-подростка. Суд признал мужчину виновным в изнасиловании заведомо несовершеннолетней, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей, и развратных действиях в отношении двух лиц, заведомо для виновного не достигших четырнадцатилетнего возраста. Бессрочное заключение предполагает пожизненное пребывание заключенного в тюрьме. Если же осужденный просидел в тюрьме 20 лет и успешно прошел утвержденную министром юстиции программу подготовки к освобождению лиц, осужденных к бессрочному заключению, суд правомочен условно освободить его от дальнейшего отбывания наказания с испытательным сроком. Суд принимает решение на основании итогового отчета по программе подготовки к освобождению лиц, осужденных к бессрочному лишению свободы, с учетом характера преступления, поведения осужденного во время отбывания наказания, факта совершения им преступления в прошлом, судимости, риска повторного совершения преступления, семейных условий и личности осужденного. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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