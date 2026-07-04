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"Работаем, братья и сестры": Захарова прокомментировала форму Путина как сигнал
"Работаем, братья и сестры": Захарова прокомментировала форму Путина как сигнал
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram появление президента Владимира Путина в военной форме на совещании, посвященном... 04.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-04T16:45+0400
2026-07-04T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Москва посылает четкий сигнал о намерении добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.Ранее британский политик и журналист Джим Фергюсон обратил внимание на появление президента России Владимира Путина в военной форме на совещании, посвященном освобождению Константиновки, назвав это сигналом."Думаю, он прав. Сигналов о намерении мирно решать проблемы было предостаточно. Все они были проигнорированы сломавшимся западным ретранслятором. Сейчас сигнал четкий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам", – прокомментировала Захарова заявление Фергюсона.Дипломат подчеркнула, что Москва от мира не отказывается, однако методология увещевания претерпела изменения."От мира не отказываемся, но методология увещевания претерпела изменения. Работаем, братья и сестры!" – добавила Захарова.Официальный представитель МИД РФ также отметила, что все предыдущие сигналы о готовности к мирному урегулированию были последовательно проигнорированы западными странами.Теперь, по ее словам, позиция России предельно ясна и не допускает двойных толкований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, новости, москва, мария захарова, владимир путин, мид россии
"Работаем, братья и сестры": Захарова прокомментировала форму Путина как сигнал
16:45 04.07.2026 (обновлено: 16:55 04.07.2026)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram появление президента Владимира Путина в военной форме на совещании, посвященном освобождению Константиновки, назвав это четким сигналом о намерении России продолжать борьбу до конца
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Москва посылает четкий сигнал о намерении добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее британский политик и журналист Джим Фергюсон обратил внимание на появление президента России Владимира Путина в военной форме на совещании, посвященном освобождению Константиновки, назвав это сигналом.
"Думаю, он прав. Сигналов о намерении мирно решать проблемы было предостаточно. Все они были проигнорированы сломавшимся западным ретранслятором. Сейчас сигнал четкий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам", – прокомментировала Захарова заявление Фергюсона.
Дипломат подчеркнула, что Москва от мира не отказывается, однако методология увещевания претерпела изменения.
"От мира не отказываемся, но методология увещевания претерпела изменения. Работаем, братья и сестры!" – добавила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что все предыдущие сигналы о готовности к мирному урегулированию были последовательно проигнорированы западными странами.
Теперь, по ее словам, позиция России предельно ясна и не допускает двойных толкований.