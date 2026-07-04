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Сколько праздников и выходных дней в Грузии? – видео

Сколько праздников и выходных дней в Грузии? – видео

Sputnik Грузия

В законодательстве Грузии закреплены 18 официальных праздников. В 2026 году из 365 дней 104 – это субботние и воскресные дни. 04.07.2026, Sputnik Грузия

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С учетом праздников количество выходных в Грузии увеличивается до 117. Это на один день больше, чем годом ранее.Самые продолжительные праздничные выходные выпали на новогодние праздники. Граждане Грузии впервые отдыхали семь дней подряд – премьер-министр страны подписал указ об объявлении выходных в административных и государственных учреждениях до 8 января.

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