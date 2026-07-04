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Сколько праздников и выходных дней в Грузии? – видео
Сколько праздников и выходных дней в Грузии? – видео
Sputnik Грузия
В законодательстве Грузии закреплены 18 официальных праздников. В 2026 году из 365 дней 104 – это субботние и воскресные дни. 04.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-04T21:02+0400
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С учетом праздников количество выходных в Грузии увеличивается до 117. Это на один день больше, чем годом ранее.Самые продолжительные праздничные выходные выпали на новогодние праздники. Граждане Грузии впервые отдыхали семь дней подряд – премьер-министр страны подписал указ об объявлении выходных в административных и государственных учреждениях до 8 января.
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видео, видео-новости из грузии, видеоклуб , праздник, грузия, мультимедиа, видео
видео, видео-новости из грузии, видеоклуб , праздник, грузия, мультимедиа, видео
Сколько праздников и выходных дней в Грузии? – видео
21:02 04.07.2026 (обновлено: 21:06 04.07.2026)
В законодательстве Грузии закреплены 18 официальных праздников. В 2026 году из 365 дней 104 – это субботние и воскресные дни.
С учетом праздников количество выходных в Грузии увеличивается до 117. Это на один день больше, чем годом ранее.
Самые продолжительные праздничные выходные выпали на новогодние праздники. Граждане Грузии впервые отдыхали семь дней подряд – премьер-министр страны подписал указ об объявлении выходных в административных и государственных учреждениях до 8 января.