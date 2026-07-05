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Борьба с наркопреступлениями в Грузии: число обвиняемых приблизилось к 5 тысячам
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: число обвиняемых приблизилось к 5 тысячам
Sputnik Грузия
Реализация наркотических средств, а также содействие ей караются тюремным сроком от 8 до 20 лет либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением. 05.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-05T11:13+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии с января по май 2026 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 4 903 лицам, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно информации ведомства, в январе обвинения в наркопреступлениях были предъявлены 756 лицам, в феврале – 1 114, в марте – 1 049, в апреле – 1027, а в мае — 957. Из общего числа арестованных 2 376 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, 179 – в их реализации. Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране наказания за преступления, связанные с наркотиками, – одни из самых строгих. Реализация наркотических средств, а также содействие ей караются тюремным сроком от 8 до 20 лет либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением. Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может отправить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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наркопреступления в грузии, наркополитика, наркотики, наркоторговля, грузия, новости, происшествия, сакстат
наркопреступления в грузии, наркополитика, наркотики, наркоторговля, грузия, новости, происшествия, сакстат
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: число обвиняемых приблизилось к 5 тысячам
Реализация наркотических средств, а также содействие ей караются тюремным сроком от 8 до 20 лет либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением.
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии с января по май 2026 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 4 903 лицам, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
Согласно информации ведомства, в январе обвинения в наркопреступлениях были предъявлены 756 лицам, в феврале – 1 114, в марте – 1 049, в апреле – 1027, а в мае — 957.
Из общего числа арестованных 2 376 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, 179 – в их реализации.
Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране наказания за преступления, связанные с наркотиками, – одни из самых строгих.
Реализация наркотических средств, а также содействие ей караются тюремным сроком от 8 до 20 лет либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением.
Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может отправить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания.