https://sputnik-georgia.ru/20260705/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii-chislo-obvinyaemykh-priblizilos-k-5-tysyacham-299405298.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: число обвиняемых приблизилось к 5 тысячам

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: число обвиняемых приблизилось к 5 тысячам

Sputnik Грузия

Реализация наркотических средств, а также содействие ей караются тюремным сроком от 8 до 20 лет либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением. 05.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-05T11:13+0400

2026-07-05T11:13+0400

2026-07-05T11:13+0400

наркопреступления в грузии

наркополитика

наркотики

наркоторговля

грузия

новости

происшествия

сакстат

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252188554_260:593:2847:2048_1920x0_80_0_0_ed180dcf88a8c5aa451765eaf77a7bde.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии с января по май 2026 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 4 903 лицам, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно информации ведомства, в январе обвинения в наркопреступлениях были предъявлены 756 лицам, в феврале – 1 114, в марте – 1 049, в апреле – 1027, а в мае — 957. Из общего числа арестованных 2 376 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, 179 – в их реализации. Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране наказания за преступления, связанные с наркотиками, – одни из самых строгих. Реализация наркотических средств, а также содействие ей караются тюремным сроком от 8 до 20 лет либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением. Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может отправить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

наркопреступления в грузии, наркополитика, наркотики, наркоторговля, грузия, новости, происшествия, сакстат