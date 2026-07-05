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Дефицит платежного баланса Грузии продолжает снижаться

Дефицит платежного баланса Грузии продолжает снижаться

Sputnik Грузия

Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета к ВВП в первом квартале 2026 года составил 3,8% 05.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-05T09:01+0400

2026-07-05T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии за первый квартал 2026 года уменьшился на 274,9 миллиона долларов и составил 348,1 миллиона долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета к ВВП в первом квартале 2026 года составил 3,8%.Наиболее дефицитный компонент текущего счета – торговля товарами, отрицательное сальдо которой за первый квартал 2026 года составило 1,7 миллиарда долларов, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом экспорт товаров вырос на 23,8% в годовом исчислении, а импорт – на 11,4%.Экспорт туристических услуг составил 829,8 миллиона долларов в первом квартале 2026 года, что выше показателя соответствующего периода 2025 года на 0,5%. Кроме того, в первом квартале вырос объем компьютерных и информационных услуг, который составил 441,3 миллиона долларов.Баланс доходов – отрицательный, он составляет 423,2 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда выросла на 45,8%, а отрицательный чистый инвестиционный доход снизился на 12%.Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 7,1% в годовом исчислении, до 937,1 миллиона долларов в первом квартале 2026 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период выросли на 8,5%, до 884,4 миллиона долларов.Чистые прямые иностранные инвестиции в первом квартале составили 160,9 миллиона долларов, или 1,8% квартального ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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