https://sputnik-georgia.ru/20260705/deputat-nesoglasie-s-zakonami-gruzii--ne-povod-dlya-politicheskogo-davleniya-299481925.html
Депутат: несогласие с законами Грузии – не повод для политического давления
Депутат: несогласие с законами Грузии – не повод для политического давления
Sputnik Грузия
ПАСЕ 25 июня приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность отступлением Грузии от демократических стандартов и призвала власти отменить ряд законов 05.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-05T22:44+0400
2026-07-05T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Несогласие с отдельными законами, принятыми в Грузии, не должно использоваться как повод для политического давления на суверенные государства, заявил депутат парламента Грузии Леван Махашвили, выступая на 33-й ежегодной сессии Комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге. ПАСЕ 25 июня приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность отступлением Грузии от демократических стандартов. Документ содержит призыв к властям отменить ряд законов, которые в Ассамблее считают репрессивными, а также прекратить преследование оппозиции. По его словам, закон о прозрачности в настоящее время рассматривается как в Конституционном суде Грузии, так и в Европейском суде по правам человека. "Именно судебные инстанции должны давать правовую оценку, а не международные организации, используемые для достижения краткосрочных политических целей", – заявил он. Махашвили также отметил, что Грузия добросовестно сотрудничала с ОБСЕ, однако не может принять выводы отчета "Московского механизма". Он подверг критике проект резолюции, заявив, что документ содержит политически мотивированные интерпретации положений отчета "Московского механизма". По его словам, в проекте выводы отчета преподносятся как окончательно подтвержденные факты, хотя в самом документе речь идет лишь об утверждениях. "Особенно тревожит формулировка пункта 20, где говорится, что насилие, цитирую, "достигло уровня пыток". Подобной формулировки в самом отчете "Московского механизма" не существует", – заявил Махашвили. По его словам, в пункте 55 проекта резолюции, напротив, прямо указано, что речь идет лишь об обвинениях. В связи с этим грузинская сторона попросила исключить спорную формулировку из пункта 20 как не соответствующую тексту отчета и представляющую собой его политическую интерпретацию. Отдельно парламентарий подчеркнул, что правовые механизмы являются единственным легитимным способом защиты суверенного государства от внешнего вмешательства. В завершение выступления председатель комитета отметил, что около 60% государств-участников ОБСЕ не поддержали запуск "Московского механизма" в отношении Грузии. "Из 57 стран 34 не поддержали запуск "Московского механизма" в отношении Грузии, что составляет примерно 60% от общего числа. В их числе были и Соединенные Штаты Америки", – заявил Махашвили. 33-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Гааге с 4 июля. Итогом сессии станет принятие 8 июля Гаагской декларации, содержащей рекомендации национальным правительствам, парламентам и международному сообществу в области безопасности, прав человека, а также экономических и экологических вопросов Что говорится в отчете "Московского механизма"Согласно отчету, с 2024 года в Грузии произошел заметный откат от демократии. Власти постепенно ограничивали свободу выражения мнений, а также свободу собраний и ассоциаций путем введения законодательства, направленного против гражданского общества, политической оппозиции, независимых средств массовой информации и ЛГБТ*+ сообщества", – говорится в отчете. По мнению докладчиков, эти свободы были необоснованно ущемлены в том числе через ограничительное применение административных мер, таких как высокие штрафы и административные задержания, а также через возбуждение уголовных дел против критиков правительства. "Продолжающаяся попытка запретить основные оппозиционные партии угрожает существованию политического плюрализма", – отмечается в докладе. По мнению докладчиков, атмосфера враждебности по отношению к субъектам, независимым от правительства, усугубляется практически безнаказанными случаями нападений на критикующих власти, а также яростной и стигматизирующей риторикой лиц, связанных с правительством. Рекомендации ОБСЕ властям Грузии На фоне опубликованного доклада ОБСЕ рекомендует провести независимое и беспристрастное расследование всех утверждений о нарушениях на выборах и внести необходимые изменения в организацию выборов в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете БДИПЧ/ОБСЕ. Власти постепенно ограничивали свободу выражения мнений, а также свободу собраний и ассоциаций путем введения законодательства, направленного против гражданского общества, политической оппозиции, независимых средств массовой информации и ЛГБТ*+ сообщества", – говорится в отчете. По мнению докладчиков, эти свободы были необоснованно ущемлены в том числе через ограничительное применение административных мер, таких как высокие штрафы и административные задержания, а также через возбуждение уголовных дел против критиков правительства. По мнению докладчиков, атмосфера враждебности по отношению к субъектам, независимым от правительства, усугубляется практически безнаказанными случаями нападений на критикующих власти, а также яростной и стигматизирующей риторикой лиц, связанных с правительством. Также ОБСЕ рекомендует властям воздерживаться от произвольного инициирования процедур запрета политических партий в Конституционном суде, отозвать находящиеся на рассмотрении иски о запрете партий, а также снять обвинения с оппозиционных политиков в саботаже и содействии иностранным силам. Кроме того, правительству рекомендовано отменить ряд законов об иностранном финансировании и грантах, а также нормы, касающиеся телекомпаний, либо привести их в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. ОБСЕ также рекомендует отменить или пересмотреть ряд ужесточенных норм в отношении нарушений на акциях, чтобы обеспечить надлежащий баланс между правом на собрания и соображениями общественного порядка. Кроме того, ОБСЕ призывает освободить всех заключенных, содержащихся по политическим мотивам, в частности членов оппозиции, журналистов и других участников публичных дебатов, задержанных за реализацию права на свободу выражения мнений. Властям также рекомендовано обеспечить независимость и беспристрастность судебной системы, прозрачность судебных заседаний и информированность всех сторон о деталях дела. Помимо этого, Грузию призывают выполнять рекомендации Венецианской комиссии и Организации по запрещению химического оружия, признать компетенцию Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов в соответствии с Первым дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года, ратифицировать остальные поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда, а также Международную конвенцию 2006 года о защите всех лиц от насильственных исчезновений. В то же время 32 из 57 государств-участников ОБСЕ не поддержали заключение по Грузии, подготовленное в рамках так называемого "Московского механизма" ОБСЕ. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, обсе, пасе, венецианская комиссия, грузия - евросоюз
политика, грузия, новости, обсе, пасе, венецианская комиссия, грузия - евросоюз
Депутат: несогласие с законами Грузии – не повод для политического давления
ПАСЕ 25 июня приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность отступлением Грузии от демократических стандартов и призвала власти отменить ряд законов
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Несогласие с отдельными законами, принятыми в Грузии, не должно использоваться как повод для политического давления на суверенные государства, заявил депутат парламента Грузии Леван Махашвили, выступая на 33-й ежегодной сессии Комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге.
ПАСЕ 25 июня приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность отступлением Грузии от демократических стандартов. Документ содержит призыв к властям отменить ряд законов, которые в Ассамблее считают репрессивными, а также прекратить преследование оппозиции.
"Если кому-то не нравится конкретный закон, демократическим и конструктивным ответом никогда не должны быть попытки обойти правовую систему, подорвать ее, оказать внешнее давление или поощрять внутреннюю дестабилизацию. Правильный путь – обсуждать конкретные нормы закона и оспаривать их на правовой основе", – подчеркнул Махашвили.
По его словам, закон о прозрачности в настоящее время рассматривается как в Конституционном суде Грузии, так и в Европейском суде по правам человека.
"Именно судебные инстанции должны давать правовую оценку, а не международные организации, используемые для достижения краткосрочных политических целей", – заявил он.
Махашвили также отметил, что Грузия добросовестно сотрудничала с ОБСЕ, однако не может принять выводы отчета "Московского механизма".
"Грузия добросовестно сотрудничала с ОБСЕ, однако мы не можем принять выводы отчета по тем очевидным причинам, которые неоднократно разъяснялись в различных форматах ОБСЕ. Представленный проект резолюции вызывает серьезную обеспокоенность", – сказал депутат.
Он подверг критике проект резолюции, заявив, что документ содержит политически мотивированные интерпретации положений отчета "Московского механизма". По его словам, в проекте выводы отчета преподносятся как окончательно подтвержденные факты, хотя в самом документе речь идет лишь об утверждениях.
"Особенно тревожит формулировка пункта 20, где говорится, что насилие, цитирую, "достигло уровня пыток". Подобной формулировки в самом отчете "Московского механизма" не существует", – заявил Махашвили.
По его словам, в пункте 55 проекта резолюции, напротив, прямо указано, что речь идет лишь об обвинениях. В связи с этим грузинская сторона попросила исключить спорную формулировку из пункта 20 как не соответствующую тексту отчета и представляющую собой его политическую интерпретацию.
Отдельно парламентарий подчеркнул, что правовые механизмы являются единственным легитимным способом защиты суверенного государства от внешнего вмешательства.
"Любое суверенное государство, включая Грузию, имеет полное право использовать законодательные механизмы для защиты своих избирательных процессов, политической системы и социально-экономической стабильности от вредоносного иностранного вмешательства. Небольшая страна со стратегическим расположением и сложной региональной обстановкой имеет все основания создавать соответствующие правовые механизмы защиты", – заявил Махашвили.
В завершение выступления председатель комитета отметил, что около 60% государств-участников ОБСЕ не поддержали запуск "Московского механизма" в отношении Грузии.
"Из 57 стран 34 не поддержали запуск "Московского механизма" в отношении Грузии, что составляет примерно 60% от общего числа. В их числе были и Соединенные Штаты Америки", – заявил Махашвили.
33-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Гааге с 4 июля.
Итогом сессии станет принятие 8 июля Гаагской декларации, содержащей рекомендации национальным правительствам, парламентам и международному сообществу в области безопасности, прав человека, а также экономических и экологических вопросов
Что говорится в отчете "Московского механизма"
Согласно отчету, с 2024 года в Грузии произошел заметный откат от демократии.
Власти постепенно ограничивали свободу выражения мнений, а также свободу собраний и ассоциаций путем введения законодательства, направленного против гражданского общества, политической оппозиции, независимых средств массовой информации и ЛГБТ*+ сообщества", – говорится в отчете.
По мнению докладчиков, эти свободы были необоснованно ущемлены в том числе через ограничительное применение административных мер, таких как высокие штрафы и административные задержания, а также через возбуждение уголовных дел против критиков правительства.
"Продолжающаяся попытка запретить основные оппозиционные партии угрожает существованию политического плюрализма", – отмечается в докладе.
По мнению докладчиков, атмосфера враждебности по отношению к субъектам, независимым от правительства, усугубляется практически безнаказанными случаями нападений на критикующих власти, а также яростной и стигматизирующей риторикой лиц, связанных с правительством.
Рекомендации ОБСЕ властям Грузии
На фоне опубликованного доклада ОБСЕ рекомендует провести независимое и беспристрастное расследование всех утверждений о нарушениях на выборах и внести необходимые изменения в организацию выборов в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете БДИПЧ/ОБСЕ.
Власти постепенно ограничивали свободу выражения мнений, а также свободу собраний и ассоциаций путем введения законодательства, направленного против гражданского общества, политической оппозиции, независимых средств массовой информации и ЛГБТ*+ сообщества", – говорится в отчете.
По мнению докладчиков, эти свободы были необоснованно ущемлены в том числе через ограничительное применение административных мер, таких как высокие штрафы и административные задержания, а также через возбуждение уголовных дел против критиков правительства.
"Продолжающаяся попытка запретить основные оппозиционные партии угрожает существованию политического плюрализма", – отмечается в докладе.
По мнению докладчиков, атмосфера враждебности по отношению к субъектам, независимым от правительства, усугубляется практически безнаказанными случаями нападений на критикующих власти, а также яростной и стигматизирующей риторикой лиц, связанных с правительством.
Также ОБСЕ рекомендует властям воздерживаться от произвольного инициирования процедур запрета политических партий в Конституционном суде, отозвать находящиеся на рассмотрении иски о запрете партий, а также снять обвинения с оппозиционных политиков в саботаже и содействии иностранным силам.
Кроме того, правительству рекомендовано отменить ряд законов об иностранном финансировании и грантах, а также нормы, касающиеся телекомпаний, либо привести их в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.
ОБСЕ также рекомендует отменить или пересмотреть ряд ужесточенных норм в отношении нарушений на акциях, чтобы обеспечить надлежащий баланс между правом на собрания и соображениями общественного порядка.
Властям рекомендовано обеспечить соразмерное применение силы в отношении протестующих, проявляющих насильственное поведение, и провести беспристрастные расследования утверждений о пытках и жестоком обращении.
Кроме того, ОБСЕ призывает освободить всех заключенных, содержащихся по политическим мотивам, в частности членов оппозиции, журналистов и других участников публичных дебатов, задержанных за реализацию права на свободу выражения мнений.
Властям также рекомендовано обеспечить независимость и беспристрастность судебной системы, прозрачность судебных заседаний и информированность всех сторон о деталях дела.
Помимо этого, Грузию призывают выполнять рекомендации Венецианской комиссии и Организации по запрещению химического оружия, признать компетенцию Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов в соответствии с Первым дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года, ратифицировать остальные поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда, а также Международную конвенцию 2006 года о защите всех лиц от насильственных исчезновений.
В то же время 32 из 57 государств-участников ОБСЕ не поддержали заключение по Грузии, подготовленное в рамках так называемого "Московского механизма" ОБСЕ.
* Экстремистская организация, запрещенная в России