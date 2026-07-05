https://sputnik-georgia.ru/20260705/deputat-nesoglasie-s-zakonami-gruzii--ne-povod-dlya-politicheskogo-davleniya-299481925.html

Депутат: несогласие с законами Грузии – не повод для политического давления

Депутат: несогласие с законами Грузии – не повод для политического давления

Sputnik Грузия

ПАСЕ 25 июня приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность отступлением Грузии от демократических стандартов и призвала власти отменить ряд законов 05.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-05T22:44+0400

2026-07-05T22:44+0400

2026-07-05T22:44+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Несогласие с отдельными законами, принятыми в Грузии, не должно использоваться как повод для политического давления на суверенные государства, заявил депутат парламента Грузии Леван Махашвили, выступая на 33-й ежегодной сессии Комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге. ПАСЕ 25 июня приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность отступлением Грузии от демократических стандартов. Документ содержит призыв к властям отменить ряд законов, которые в Ассамблее считают репрессивными, а также прекратить преследование оппозиции. По его словам, закон о прозрачности в настоящее время рассматривается как в Конституционном суде Грузии, так и в Европейском суде по правам человека. "Именно судебные инстанции должны давать правовую оценку, а не международные организации, используемые для достижения краткосрочных политических целей", – заявил он. Махашвили также отметил, что Грузия добросовестно сотрудничала с ОБСЕ, однако не может принять выводы отчета "Московского механизма". Он подверг критике проект резолюции, заявив, что документ содержит политически мотивированные интерпретации положений отчета "Московского механизма". По его словам, в проекте выводы отчета преподносятся как окончательно подтвержденные факты, хотя в самом документе речь идет лишь об утверждениях. "Особенно тревожит формулировка пункта 20, где говорится, что насилие, цитирую, "достигло уровня пыток". Подобной формулировки в самом отчете "Московского механизма" не существует", – заявил Махашвили. По его словам, в пункте 55 проекта резолюции, напротив, прямо указано, что речь идет лишь об обвинениях. В связи с этим грузинская сторона попросила исключить спорную формулировку из пункта 20 как не соответствующую тексту отчета и представляющую собой его политическую интерпретацию. Отдельно парламентарий подчеркнул, что правовые механизмы являются единственным легитимным способом защиты суверенного государства от внешнего вмешательства. В завершение выступления председатель комитета отметил, что около 60% государств-участников ОБСЕ не поддержали запуск "Московского механизма" в отношении Грузии. "Из 57 стран 34 не поддержали запуск "Московского механизма" в отношении Грузии, что составляет примерно 60% от общего числа. В их числе были и Соединенные Штаты Америки", – заявил Махашвили. 33-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Гааге с 4 июля. Итогом сессии станет принятие 8 июля Гаагской декларации, содержащей рекомендации национальным правительствам, парламентам и международному сообществу в области безопасности, прав человека, а также экономических и экологических вопросов Что говорится в отчете "Московского механизма"Согласно отчету, с 2024 года в Грузии произошел заметный откат от демократии. Власти постепенно ограничивали свободу выражения мнений, а также свободу собраний и ассоциаций путем введения законодательства, направленного против гражданского общества, политической оппозиции, независимых средств массовой информации и ЛГБТ*+ сообщества", – говорится в отчете. По мнению докладчиков, эти свободы были необоснованно ущемлены в том числе через ограничительное применение административных мер, таких как высокие штрафы и административные задержания, а также через возбуждение уголовных дел против критиков правительства. "Продолжающаяся попытка запретить основные оппозиционные партии угрожает существованию политического плюрализма", – отмечается в докладе. По мнению докладчиков, атмосфера враждебности по отношению к субъектам, независимым от правительства, усугубляется практически безнаказанными случаями нападений на критикующих власти, а также яростной и стигматизирующей риторикой лиц, связанных с правительством. Рекомендации ОБСЕ властям Грузии На фоне опубликованного доклада ОБСЕ рекомендует провести независимое и беспристрастное расследование всех утверждений о нарушениях на выборах и внести необходимые изменения в организацию выборов в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете БДИПЧ/ОБСЕ. Власти постепенно ограничивали свободу выражения мнений, а также свободу собраний и ассоциаций путем введения законодательства, направленного против гражданского общества, политической оппозиции, независимых средств массовой информации и ЛГБТ*+ сообщества", – говорится в отчете. По мнению докладчиков, эти свободы были необоснованно ущемлены в том числе через ограничительное применение административных мер, таких как высокие штрафы и административные задержания, а также через возбуждение уголовных дел против критиков правительства. По мнению докладчиков, атмосфера враждебности по отношению к субъектам, независимым от правительства, усугубляется практически безнаказанными случаями нападений на критикующих власти, а также яростной и стигматизирующей риторикой лиц, связанных с правительством. Также ОБСЕ рекомендует властям воздерживаться от произвольного инициирования процедур запрета политических партий в Конституционном суде, отозвать находящиеся на рассмотрении иски о запрете партий, а также снять обвинения с оппозиционных политиков в саботаже и содействии иностранным силам. Кроме того, правительству рекомендовано отменить ряд законов об иностранном финансировании и грантах, а также нормы, касающиеся телекомпаний, либо привести их в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. ОБСЕ также рекомендует отменить или пересмотреть ряд ужесточенных норм в отношении нарушений на акциях, чтобы обеспечить надлежащий баланс между правом на собрания и соображениями общественного порядка. Кроме того, ОБСЕ призывает освободить всех заключенных, содержащихся по политическим мотивам, в частности членов оппозиции, журналистов и других участников публичных дебатов, задержанных за реализацию права на свободу выражения мнений. Властям также рекомендовано обеспечить независимость и беспристрастность судебной системы, прозрачность судебных заседаний и информированность всех сторон о деталях дела. Помимо этого, Грузию призывают выполнять рекомендации Венецианской комиссии и Организации по запрещению химического оружия, признать компетенцию Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов в соответствии с Первым дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года, ратифицировать остальные поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда, а также Международную конвенцию 2006 года о защите всех лиц от насильственных исчезновений. В то же время 32 из 57 государств-участников ОБСЕ не поддержали заключение по Грузии, подготовленное в рамках так называемого "Московского механизма" ОБСЕ. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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