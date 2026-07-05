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Готова ли Грузия к росту числа электромобилей? – видео
Готова ли Грузия к росту числа электромобилей? – видео
Sputnik Грузия
В Грузии с каждым годом растет число электромобилей. Но насколько готова к этому страна? 05.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-05T17:10+0400
2026-07-05T17:10+0400
2026-07-11T00:23+0400
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Инфраструктура городов и населенных пунктов постепенно меняется. Появляется все больше станций для зарядки электромобилей. Для тех, кто поставит обычный автомобиль на место для электрокара, предусмотрены штрафы.В настоящее время в Грузии зарегистрировано около семнадцати тысяч электромобилей. На фоне более двух миллионов машин в стране кажется, что электрокаров мало, но их число стремительно растет.Среди электромобилей популярнее всего машины из Китая. Они дешевле, технологичны, оснащены современной электроникой. Успешно конкурировать с “европейцами” и “американцами" им позволяет их стоимость.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, машины, транспорт, грузия, видеоклуб , видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, машины, транспорт, грузия, видеоклуб , видео
Готова ли Грузия к росту числа электромобилей? – видео
17:10 05.07.2026 (обновлено: 00:23 11.07.2026)
В Грузии с каждым годом растет число электромобилей. Но насколько готова к этому страна?
Инфраструктура городов и населенных пунктов постепенно меняется. Появляется все больше станций для зарядки электромобилей. Для тех, кто поставит обычный автомобиль на место для электрокара, предусмотрены штрафы.
В настоящее время в Грузии зарегистрировано около семнадцати тысяч электромобилей. На фоне более двух миллионов машин в стране кажется, что электрокаров мало, но их число стремительно растет.
Среди электромобилей популярнее всего машины из Китая. Они дешевле, технологичны, оснащены современной электроникой. Успешно конкурировать с “европейцами” и “американцами" им позволяет их стоимость.