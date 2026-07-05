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Грузия уверенно обыграла Уругвай в матче Кубка наций по регби
Грузия уверенно обыграла Уругвай в матче Кубка наций по регби
Sputnik Грузия
Матч стал успешным дебютом для нового главного тренера сборной Грузии француза Пьера-Анри Бронкана 05.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби с победы стартовала в новом турнире – Кубке наций World Rugby, обыграв в первом матче сборную Уругвая со счетом 41:34. Обе команды занесли по пять попыток и получили атакующий бонус. Сборная Грузии точнее исполняла реализации и забила на один штрафной больше, что и принесло ей победу. Матч стал успешным дебютом для нового главного тренера сборной Грузии француза Пьера-Анри Бронкана, который впервые вывел команду на поле. Следующие матчи сборной Грузии: Кубок наций World Rugby – новый международный турнир, пришедший на смену летним и осенним тестовым матчам. В нем участвуют 24 сборные, разделенные на два дивизиона по 12 команд. Грузия выступает во втором дивизионе вместе с командами Гонконга, Португалии, Румынии, Испании и Зимбабве. Каждая сборная играет со всеми командами из противоположной группы, а по итогам июльских и ноябрьских матчей будет определен первый в истории победитель Кубка наций. Контракт с Бронканом подписан Союзом регби Грузии до конца 2027 года. Французский специалист начал работу со сборной в июне и будет готовить команду к Кубку мира 2027. Он сменил на посту наставника "Борджгалоснеби" англичанина Ричарда Кокерилла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Грузия уверенно обыграла Уругвай в матче Кубка наций по регби
10:06 05.07.2026 (обновлено: 10:13 05.07.2026)
Матч стал успешным дебютом для нового главного тренера сборной Грузии француза Пьера-Анри Бронкана
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби с победы стартовала в новом турнире – Кубке наций World Rugby, обыграв в первом матче сборную Уругвая со счетом 41:34.
Обе команды занесли по пять попыток и получили атакующий бонус. Сборная Грузии точнее исполняла реализации и забила на один штрафной больше, что и принесло ей победу.
Матч стал успешным дебютом для нового главного тренера сборной Грузии француза Пьера-Анри Бронкана, который впервые вывел команду на поле.
Следующие матчи сборной Грузии:
11 июля, 23:00 Самоа – Грузия (Винья-дель-Мар);
18 июля, 23:00 Чили – Грузия (Сантьяго).
Кубок наций World Rugby – новый международный турнир, пришедший на смену летним и осенним тестовым матчам. В нем участвуют 24 сборные, разделенные на два дивизиона по 12 команд.
Грузия выступает во втором дивизионе вместе с командами Гонконга, Португалии, Румынии, Испании и Зимбабве.
Каждая сборная играет со всеми командами из противоположной группы, а по итогам июльских и ноябрьских матчей будет определен первый в истории победитель Кубка наций.
Контракт с Бронканом подписан Союзом регби Грузии до конца 2027 года. Французский специалист начал работу со сборной в июне и будет готовить команду к Кубку мира 2027.
Он сменил на посту наставника "Борджгалоснеби" англичанина Ричарда Кокерилла.