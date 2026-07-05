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Грузия уверенно обыграла Уругвай в матче Кубка наций по регби

Грузия уверенно обыграла Уругвай в матче Кубка наций по регби

Sputnik Грузия

Матч стал успешным дебютом для нового главного тренера сборной Грузии француза Пьера-Анри Бронкана 05.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби с победы стартовала в новом турнире – Кубке наций World Rugby, обыграв в первом матче сборную Уругвая со счетом 41:34. Обе команды занесли по пять попыток и получили атакующий бонус. Сборная Грузии точнее исполняла реализации и забила на один штрафной больше, что и принесло ей победу. Матч стал успешным дебютом для нового главного тренера сборной Грузии француза Пьера-Анри Бронкана, который впервые вывел команду на поле. Следующие матчи сборной Грузии: Кубок наций World Rugby – новый международный турнир, пришедший на смену летним и осенним тестовым матчам. В нем участвуют 24 сборные, разделенные на два дивизиона по 12 команд. Грузия выступает во втором дивизионе вместе с командами Гонконга, Португалии, Румынии, Испании и Зимбабве. Каждая сборная играет со всеми командами из противоположной группы, а по итогам июльских и ноябрьских матчей будет определен первый в истории победитель Кубка наций. Контракт с Бронканом подписан Союзом регби Грузии до конца 2027 года. Французский специалист начал работу со сборной в июне и будет готовить команду к Кубку мира 2027. Он сменил на посту наставника "Борджгалоснеби" англичанина Ричарда Кокерилла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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