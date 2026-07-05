https://sputnik-georgia.ru/20260705/gruziya-v-mae-vozobnovila-postavki-vinograda-v-rossiyu-299480887.html
Грузия в мае возобновила поставки винограда в Россию
Грузия в мае возобновила поставки винограда в Россию
Sputnik Грузия
В прошлом году поставки винограда из Грузии в РФ шли только осенью 05.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-05T19:46+0400
2026-07-05T19:46+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Россия в этом мае вновь закупила виноград у Грузии впервые с ноября прошлого года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, за май из Грузии в РФ прибыло винограда более чем на 59 тысяч долларов – это стало первой поставкой с ноября прошлого года. В прошлом году поставки винограда из Грузии в РФ шли только в сентябре (на 688 тысяч долларов), октябре (на 586 тысяч) и ноябре (на 28 тысяч). Всего в мае Грузия экспортировала винограда на 98 тысяч долларов. Кроме России, она отправила его в Азербайджан – на 24,2 тысячи долларов, и в Армению – на 13,3 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, россия, виноград
экономика, грузия, россия, виноград
Грузия в мае возобновила поставки винограда в Россию
19:46 05.07.2026 (обновлено: 20:24 05.07.2026)
В прошлом году поставки винограда из Грузии в РФ шли только осенью
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Россия в этом мае вновь закупила виноград у Грузии впервые с ноября прошлого года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.
Так, за май из Грузии в РФ прибыло винограда более чем на 59 тысяч долларов – это стало первой поставкой с ноября прошлого года.
В прошлом году поставки винограда из Грузии в РФ шли только в сентябре (на 688 тысяч долларов), октябре (на 586 тысяч) и ноябре (на 28 тысяч).
Всего в мае Грузия экспортировала винограда на 98 тысяч долларов. Кроме России, она отправила его в Азербайджан – на 24,2 тысячи долларов, и в Армению – на 13,3 тысячи.