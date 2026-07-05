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Иностранец задержан в Грузии по обвинению в наркопреступлении
Иностранец задержан в Грузии по обвинению в наркопреступлении
Sputnik Грузия
Гражданину Украины грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 05.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-05T18:39+0400
2026-07-05T18:39+0400
2026-07-05T18:39+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали иностранного гражданина по обвинению в содействии реализации наркотиков, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, задержанный является гражданином Украины. При нем было обнаружено большое количество метадона, подготовленного к продаже.Кроме того, во время обыска арендованной квартиры полиция изъяла средства, предназначенные для расфасовки наркотиков.Теперь гражданину Украины грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Содействие реализации – уголовная статья, появившаяся в Грузии в марте 2025 года. Она касается лиц, которые не являются непосредственными реализаторами наркотиков, но способствуют их распространению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркополитика
происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркополитика
Иностранец задержан в Грузии по обвинению в наркопреступлении
Гражданину Украины грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали иностранного гражданина по обвинению в содействии реализации наркотиков, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, задержанный является гражданином Украины. При нем было обнаружено большое количество метадона, подготовленного к продаже.
Кроме того, во время обыска арендованной квартиры полиция изъяла средства, предназначенные для расфасовки наркотиков.
Теперь гражданину Украины грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Содействие реализации – уголовная статья, появившаяся в Грузии в марте 2025 года. Она касается лиц, которые не являются непосредственными реализаторами наркотиков, но способствуют их распространению.