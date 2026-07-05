https://sputnik-georgia.ru/20260705/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-5-iyulya-2026-299465205.html

Какой сегодня церковный праздник: 5 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 5 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 5 июля отмечают день памяти cвятых Евсевия, Албана, Зинона, Зины, Галактиона, Иулиании и Сатурнина 05.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-05T01:01+0400

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религия

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Епископ СамосатскийПо церковному календарю 5 июля поминают священномученика Евсевия, епископа Самосатского, жившего в IV веке.Будущий cвятой был епископом города Самосаты (Сирия), когда в Церкви распространялось учение Ария, не принимавшего Догмат о единосущности Бога Отца и Бога Сына.Когда православный архиепископ Мелетий возглавил Антиохийскую кафедру, ариане попытались сместить его. Акт о его избрании хранился у cвятого Евсевия, и ариане требовали, чтобы святитель отдал документ.Император Константин (353-361), покровитель ариан, разгневавшись, заявил, что отсечет Евсевию правую руку, если он не отдаст акт. Но угрозами ничего не добился.Еще более трудное время настало при Юлиане Отступнике (361-363), открыто преследовавшем христиан. Скрывая свой сан, святитель в одежде воина прошел через Сирию, Финикию и Палестину, в пустующих церквях ставил священников и диаконов, посвящал в епископы тех, кто отвергал арианскую ересь.Гонения христиан, прекратившиеся после гибели Юлиана, возобновились через год с новой силой. Святого Евсевия заточили во Фракии.Вернуться из изгнания он смог лишь после вступления на престол Грациана (375-383), который помиловал всех православных архиереев, пострадавших при арианах.В Самосатах святитель продолжил деятельность по церковному благоустроению. Примерно в 380 году женщина-арианка пробила святителю голову, сбросив на него с крыши черепицу. Умирая, он простил ей вину и просил окружающих не причинять ей зла.Албан БританскийПо церковному календарю 5 июля поминают первомученика Албана Британского, первым пострадавшего в Римской Британии за Спасителя.Албан был римским воином. Он обратился в христианство в III веке и за отказ принести жертву идолам был казнен примерно в 305-м.Зинон и ЗинаПо церковному календарю 5 июля поминают мучеников Зинона и Зину, пострадавших за веру.Жили будущие святые в городе Филадельфия (Аравия). Зинон, отпустив на волю рабов и раздав свое состояние бедным, вместе с Зиной, своим преданным слугой, пришел к правителю и обвинил его в идолопоклонстве.Правитель, ярый гонитель христиан, приказал их жестоко пытать. Терпеливо перенесшие все мучения, святые были казнены в 304 году. Им отрубили головы.Галактион, Иулиания и СатурнинПо церковному календарю 5 июля поминают мучеников Галактиона, Иулианию и Сатурнина, пострадавших за веру.Годы жизни раннехристианских мучеников доподлинно неизвестны. Сведения, сохранившиеся о них, очень скудны. Известно лишь, что Галактиона утопили в море, а Иулианию и ее сына Сатурнина сожгли.ИмениныПо церковному календарю 5 июля именины отмечают Иулиания, Василий и Геннадий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников