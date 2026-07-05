https://sputnik-georgia.ru/20260705/kleschi-v-gruzii--minzdrav-predupredil-ob-ugroze-299476504.html

Клещи в Грузии – Минздрав предупредил об угрозе

Клещи в Грузии – Минздрав предупредил об угрозе

Sputnik Грузия

Для защиты от клещей и других насекомых целесообразно использовать специальные средства защиты и правильно обрабатывать одежду 05.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-05T17:32+0400

2026-07-05T17:32+0400

2026-07-05T17:32+0400

новости

грузия

общество

министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Минздрав Грузии распространил рекомендации из-за активности клещей в стране в летнее время. Специалисты советуют населению избегать посещения лесных и мест с высокой травой. А после пребывания на природе осматривать одежду и личные вещи и принять душ сразу после возвращения домой. Для защиты от клещей и других насекомых целесообразно использовать специальные средства защиты и правильно обрабатывать одежду. Если клещ обнаружен на теле, его следует удалить как можно скорее, используя пинцет с тонкими кончиками. Важно захватить клеща как можно ближе к хоботку и не оставить под кожей частей тела насекомого. После удаления клеща необходимо тщательно обработать место укуса и руки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии