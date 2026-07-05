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Клещи в Грузии – Минздрав предупредил об угрозе
Клещи в Грузии – Минздрав предупредил об угрозе
Sputnik Грузия
Для защиты от клещей и других насекомых целесообразно использовать специальные средства защиты и правильно обрабатывать одежду 05.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-05T17:32+0400
2026-07-05T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Минздрав Грузии распространил рекомендации из-за активности клещей в стране в летнее время. Специалисты советуют населению избегать посещения лесных и мест с высокой травой. А после пребывания на природе осматривать одежду и личные вещи и принять душ сразу после возвращения домой. Для защиты от клещей и других насекомых целесообразно использовать специальные средства защиты и правильно обрабатывать одежду. Если клещ обнаружен на теле, его следует удалить как можно скорее, используя пинцет с тонкими кончиками. Важно захватить клеща как можно ближе к хоботку и не оставить под кожей частей тела насекомого. После удаления клеща необходимо тщательно обработать место укуса и руки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, общество, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
новости, грузия, общество, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
Клещи в Грузии – Минздрав предупредил об угрозе
Для защиты от клещей и других насекомых целесообразно использовать специальные средства защиты и правильно обрабатывать одежду
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Минздрав Грузии распространил рекомендации из-за активности клещей в стране в летнее время.
"При повышенной температуре, при появлении головной боли, зуда в месте укуса или других патологических признаков гражданам следует незамедлительно обратиться к специалисту по инфекционным заболеваниям", – говорится в информации министерства здравоохранения.
Специалисты советуют населению избегать посещения лесных и мест с высокой травой. А после пребывания на природе осматривать одежду и личные вещи и принять душ сразу после возвращения домой.
Для защиты от клещей и других насекомых целесообразно использовать специальные средства защиты и правильно обрабатывать одежду.
Если клещ обнаружен на теле, его следует удалить как можно скорее, используя пинцет с тонкими кончиками. Важно захватить клеща как можно ближе к хоботку и не оставить под кожей частей тела насекомого.
После удаления клеща необходимо тщательно обработать место укуса и руки.