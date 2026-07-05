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Минобороны России: над РФ за июнь сбито 13 тыс. воздушных целей

Минобороны России: над РФ за июнь сбито 13 тыс. воздушных целей

Sputnik Грузия

За первое полугодие 2026 года силы ПВО уничтожили над территорией страны не менее 63 993 украинских беспилотников самолетного типа 05.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-05T16:27+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Около 13 тысяч украинских воздушных целей было уничтожено над российскими регионами только за июнь, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, производством этих средств поражения и обеспечением их запуска занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию, а также других государств, поддерживающих киевский режим.Российские силы противовоздушной обороны сорвали атаку, добавили в ведомстве."В ходе отражения удара ночью и утром 4 июля 2026 года российскими средствами ПВО было сбито более 500 воздушных целей, в том числе: 10 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", девять реактивных снарядов HIMARS производства США в Белгородской области, а также 494 беспилотных летательных аппарата большой дальности", – говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что уничтожение воздушных целей велось под единым управлением Главного командования Воздушно-космических сил России на всех рубежах системы противовоздушной обороны. К отражению атаки были привлечены расчеты зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, а также экипажи истребительной и армейской авиации.В МО подчеркивают, что целью атаки была попытка отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева, а также от ситуации в районе Константиновки. В министерстве также заявили, что попытка нанесения ущерба гражданским объектам на территории России не останется без соответствующих ответных действий Вооруженных сил РФ.Ранее РИА Новости, изучив данные Минобороны России, подсчитало, что за первое полугодие 2026 года силы ПВО уничтожили над территорией страны не менее 63 993 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, за этот период были уничтожены 11 пусковых установок HIMARS и сбиты 486 реактивных снарядов к ним.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, минобороны рф, украина, обострение ситуации вокруг украины