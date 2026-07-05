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МВД: мужчина убил соседа во время ссоры на западе Грузии

МВД: мужчина убил соседа во время ссоры на западе Грузии

Sputnik Грузия

В Кутаиси во время конфликта обвиняемый нанес ножевое ранение своему соседу и скрылся с места происшествия 05.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-05T21:56+0400

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2026-07-05T21:56+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Полиция Имерети задержала ранее неоднократно судимого мужчину по обвинению в умышленном убийстве соседа, сообщили в МВД Грузии. Следствие установило, что в Кутаиси во время конфликта обвиняемый нанес ножевое ранение своему соседу и скрылся с места происшествия. Пострадавший мужчина скончался вскоре после госпитализации. В результате проведенных оперативных и следственных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство". Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кутаиси

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