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МВД: мужчина убил соседа во время ссоры на западе Грузии
МВД: мужчина убил соседа во время ссоры на западе Грузии
Sputnik Грузия
В Кутаиси во время конфликта обвиняемый нанес ножевое ранение своему соседу и скрылся с места происшествия 05.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-05T21:56+0400
2026-07-05T21:56+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Полиция Имерети задержала ранее неоднократно судимого мужчину по обвинению в умышленном убийстве соседа, сообщили в МВД Грузии. Следствие установило, что в Кутаиси во время конфликта обвиняемый нанес ножевое ранение своему соседу и скрылся с места происшествия. Пострадавший мужчина скончался вскоре после госпитализации. В результате проведенных оперативных и следственных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство". Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, кутаиси, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, кутаиси, мвд грузии
МВД: мужчина убил соседа во время ссоры на западе Грузии
В Кутаиси во время конфликта обвиняемый нанес ножевое ранение своему соседу и скрылся с места происшествия
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Полиция Имерети задержала ранее неоднократно судимого мужчину по обвинению в умышленном убийстве соседа, сообщили в МВД Грузии.
Следствие установило, что в Кутаиси во время конфликта обвиняемый нанес ножевое ранение своему соседу и скрылся с места происшествия.
Пострадавший мужчина скончался вскоре после госпитализации. В результате проведенных оперативных и следственных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого.
Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство". Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.