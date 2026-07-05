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Песков: то, что начиналось как СВО, идет как настоящая война

Песков: то, что начиналось как СВО, идет как настоящая война

Sputnik Грузия

Ряд западных стран оказывают помощь киевскому режиму, в том числе для совершения террористических атак на гражданскую инфраструктуру России, подчеркнул... 05.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-05T20:54+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Действия киевского режима, который наносит удары по гражданской инфраструктуре России, носят террористический характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам официального представителя Кремля, основной характеристикой киевского режима являются не заявления, которые он делает, а действия. Соответственно, удары, которые Киев наносит по объектам на территории Российской Федерации, не имеющим отношения к военному комплексу, указывают на террористический характер режима.Пресс-секретарь российского президента также отметил, что Киеву помогают некоторые западные страны, включая Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию. Песков с сожалением отметил, что помощь Киеву оказывает и Вашингтон. По этой причине можно говорить, что специальная военная операция перешла в формат настоящей войны, подчеркнул официальный представитель Кремля.Он также добавил, что в сложившихся обстоятельствах Россия должна отдавать себе отчет в способности киевского режима идти на все.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, киев, вашингтон, германия, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины