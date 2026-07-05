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Песков: то, что начиналось как СВО, идет как настоящая война
Песков: то, что начиналось как СВО, идет как настоящая война
Sputnik Грузия
Ряд западных стран оказывают помощь киевскому режиму, в том числе для совершения террористических атак на гражданскую инфраструктуру России, подчеркнул... 05.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Действия киевского режима, который наносит удары по гражданской инфраструктуре России, носят террористический характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам официального представителя Кремля, основной характеристикой киевского режима являются не заявления, которые он делает, а действия. Соответственно, удары, которые Киев наносит по объектам на территории Российской Федерации, не имеющим отношения к военному комплексу, указывают на террористический характер режима.Пресс-секретарь российского президента также отметил, что Киеву помогают некоторые западные страны, включая Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию. Песков с сожалением отметил, что помощь Киеву оказывает и Вашингтон. По этой причине можно говорить, что специальная военная операция перешла в формат настоящей войны, подчеркнул официальный представитель Кремля.Он также добавил, что в сложившихся обстоятельствах Россия должна отдавать себе отчет в способности киевского режима идти на все.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, киев, вашингтон, германия, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, киев, вашингтон, германия, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
Песков: то, что начиналось как СВО, идет как настоящая война
20:54 05.07.2026 (обновлено: 20:57 05.07.2026)
Ряд западных стран оказывают помощь киевскому режиму, в том числе для совершения террористических атак на гражданскую инфраструктуру России, подчеркнул официальный представитель Кремля
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Действия киевского режима, который наносит удары по гражданской инфраструктуре России, носят террористический характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, основной характеристикой киевского режима являются не заявления, которые он делает, а действия. Соответственно, удары, которые Киев наносит по объектам на территории Российской Федерации, не имеющим отношения к военному комплексу, указывают на террористический характер режима.
"В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима", – сказал Песков в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным.
Пресс-секретарь российского президента также отметил, что Киеву помогают некоторые западные страны, включая Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию. Песков с сожалением отметил, что помощь Киеву оказывает и Вашингтон. По этой причине можно говорить, что специальная военная операция перешла в формат настоящей войны, подчеркнул официальный представитель Кремля.
"Идет война, это настоящая война. (...) Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру", – сказал Песков.
Он также добавил, что в сложившихся обстоятельствах Россия должна отдавать себе отчет в способности киевского режима идти на все.