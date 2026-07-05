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Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Sputnik Грузия

Трамп поблагодарил Путина за взвешенную позицию по ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле 05.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-05T12:15+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Разговор состоялся в минувшую субботу по инициативе американской стороны. Беседа глав государств длилась более часа, стороны обсудили в том числе вопросы международной повестки, взаимоотношения Москвы и Вашингтона, а также украинский конфликт.Российский лидер указал своему американскому коллеге на то, что Киев и Евросоюз исходят из ложного восприятия положения дел на линии боевого соприкосновения.Он отметил, что Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений по преодолению украинского кризиса и сообщил, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер готовы приехать в Москву в любое удобное время."Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву", – сказал Ушаков.Трамп также поблагодарил Путина за взвешенную позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер в беседе со своим американским коллегой выразил надежду на то, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит прийти к урегулированию и подтвердил готовность Москвы оказывать содействие усилиям по деэскалации.Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом напомнил, что у того есть постоянно действующее приглашение посетить Россию.Помощник президента РФ обратил внимание на то, что главы государств во время беседы подчеркнули важность продолжения контактов Москвы и Вашингтона, в том числе по военно-политической и экономической тематике. Он отметил, что Путин и Трамп договорились созвониться еще раз в ближайшее время.Президенты России и США достаточно часто созваниваются, поддерживают контакты по другим каналам. Прошлый раз они созванивались в первой половине июня.Состоявшийся в субботу телефонный разговор стал четырнадцатым с 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, политика, москва, ближний восток, сша, дональд трамп, владимир путин, украина