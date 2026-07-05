https://sputnik-georgia.ru/20260705/putin-i-tramp-obsudili-po-telefonu-situatsiyu-na-ukraine-i-blizhnem-vostoke-299475708.html
Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
Sputnik Грузия
Трамп поблагодарил Путина за взвешенную позицию по ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле 05.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-05T12:15+0400
2026-07-05T12:15+0400
2026-07-05T12:15+0400
россия
в мире
политика
москва
ближний восток
сша
дональд трамп
владимир путин
украина
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294563212_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_566b22f1d949f8b42bf816539d10c3bb.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Разговор состоялся в минувшую субботу по инициативе американской стороны. Беседа глав государств длилась более часа, стороны обсудили в том числе вопросы международной повестки, взаимоотношения Москвы и Вашингтона, а также украинский конфликт.Российский лидер указал своему американскому коллеге на то, что Киев и Евросоюз исходят из ложного восприятия положения дел на линии боевого соприкосновения.Он отметил, что Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений по преодолению украинского кризиса и сообщил, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер готовы приехать в Москву в любое удобное время."Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву", – сказал Ушаков.Трамп также поблагодарил Путина за взвешенную позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер в беседе со своим американским коллегой выразил надежду на то, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит прийти к урегулированию и подтвердил готовность Москвы оказывать содействие усилиям по деэскалации.Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом напомнил, что у того есть постоянно действующее приглашение посетить Россию.Помощник президента РФ обратил внимание на то, что главы государств во время беседы подчеркнули важность продолжения контактов Москвы и Вашингтона, в том числе по военно-политической и экономической тематике. Он отметил, что Путин и Трамп договорились созвониться еще раз в ближайшее время.Президенты России и США достаточно часто созваниваются, поддерживают контакты по другим каналам. Прошлый раз они созванивались в первой половине июня.Состоявшийся в субботу телефонный разговор стал четырнадцатым с 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
москва
ближний восток
сша
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294563212_37:0:2736:2024_1920x0_80_0_0_edf73aaf8b361d5e8ee680b1c6a1e16c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, москва, ближний восток, сша, дональд трамп, владимир путин, украина
россия, в мире, политика, москва, ближний восток, сша, дональд трамп, владимир путин, украина
Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
Трамп поблагодарил Путина за взвешенную позицию по ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Разговор состоялся в минувшую субботу по инициативе американской стороны. Беседа глав государств длилась более часа, стороны обсудили в том числе вопросы международной повестки, взаимоотношения Москвы и Вашингтона, а также украинский конфликт.
Российский лидер указал своему американскому коллеге на то, что Киев и Евросоюз исходят из ложного восприятия положения дел на линии боевого соприкосновения.
"Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские Вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим", – рассказал Ушаков.
Он отметил, что Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений по преодолению украинского кризиса и сообщил, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер готовы приехать в Москву в любое удобное время.
"Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву", – сказал Ушаков.
Трамп также поблагодарил Путина за взвешенную позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер в беседе со своим американским коллегой выразил надежду на то, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит прийти к урегулированию и подтвердил готовность Москвы оказывать содействие усилиям по деэскалации.
"Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения", – добавил Ушаков.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом напомнил, что у того есть постоянно действующее приглашение посетить Россию.
Помощник президента РФ обратил внимание на то, что главы государств во время беседы подчеркнули важность продолжения контактов Москвы и Вашингтона, в том числе по военно-политической и экономической тематике. Он отметил, что Путин и Трамп договорились созвониться еще раз в ближайшее время.
Президенты России и США достаточно часто созваниваются, поддерживают контакты по другим каналам. Прошлый раз они созванивались в первой половине июня.
Состоявшийся в субботу телефонный разговор стал четырнадцатым с 2025 года.