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Русский язык является родным для 1,39% населения Грузии

Русский язык является родным для 1,39% населения Грузии

Sputnik Грузия

Не знающих грузинского языка русскоязычных жителей Грузии больше всего в Батуми, на втором месте – Тбилиси 05.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-05T14:17+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Русский язык является родным для 54 460 жителей Грузии, что составляет 1,39% населения страны, следует из Всеобщей переписи населения Грузии 2024 года. Население Грузии – 3 929 581 человек. При этом 11 128 человек, назвавших русский родным языком, вообще не владеют государственным языком Грузии – грузинским. Согласно данным переписи, 22 918 – полноценно владеют грузинским языком, а 13 088 – знают его частично. Данные о владении грузинским языком 7 326 жителей Грузии неизвестны. Большая часть русскоязычного населения проживает в крупных городах Грузии. При этом более половины живет в Тбилиси. Не знающих грузинского языка русскоязычных жителей Грузии больше всего в Батуми, на втором месте – Тбилиси. "Сакстат" опубликовал основные результаты переписи населения и сельского хозяйства, которую провели в Грузии в ноябре-декабре 2024 года. Предварительные данные были опубликованы в конце июня 2025 года и в апреле 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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