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С чем связан рост прогноза кредитного рейтинга Грузии – мнение замминистра

С чем связан рост прогноза кредитного рейтинга Грузии – мнение замминистра

Sputnik Грузия

В своем отчете Moody's подчеркивает, что экономический рост Грузии достаточно высок – рейтинговое агентство ожидает, что высокие темпы экономического роста... 05.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-05T13:10+0400

2026-07-05T13:10+0400

2026-07-05T13:10+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Улучшение прогноза кредитного рейтинга Грузии с негативного до стабильного международным рейтинговым агентством Moody's основано на высоких экономических и фискальных показателях нашей страны, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Moody's Ratings на текущей неделе изменило прогноз государственного кредитного рейтинга Грузии. По данным агентства, изменение прогноза отражает оценку того, что баланс рисков вернулся к стабильному, с сочетанием позитивных и негативных факторов. По словам Цинцадзе, в своем отчете Moody's подчеркивает, что экономический рост Грузии достаточно высок – рейтинговое агентство ожидает, что высокие темпы экономического роста сохранятся и в 2026 году, а именно, экономический рост составит 6,4%, что является повышенным показателем по сравнению с предыдущей оценкой. Согласно прогнозу Moody's, темпы экономического роста в 2027 году составят 5,5%. По прогнозам агентства, в дальнейшем ожидается, что рост будет колебаться в пределах высоких потенциальных темпов в 5-6%. Цинцадзе отметил, что агентство обращает внимание на стратегическую роль Грузии в Среднем коридоре и на проектах, реализуемых грузинским правительством, включая строительство глубоководного порта Анаклия, нового аэропорта Вазиани, железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и других проектов, которые в целом будут способствовать повышению транспортной доступности страны, привлечению дополнительных инвестиций и, в целом, укреплению стратегической роли Грузии. По словам замминистра, рейтинговое агентство также обращает внимание на правильную и последовательную экономическую политику грузинского правительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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