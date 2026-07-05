https://sputnik-georgia.ru/20260705/s-chem-svyazan-rost-prognoza-kreditnogo-reytinga-gruzii--mnenie-zamministra-299476226.html
С чем связан рост прогноза кредитного рейтинга Грузии – мнение замминистра
С чем связан рост прогноза кредитного рейтинга Грузии – мнение замминистра
Sputnik Грузия
В своем отчете Moody's подчеркивает, что экономический рост Грузии достаточно высок – рейтинговое агентство ожидает, что высокие темпы экономического роста... 05.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-05T13:10+0400
2026-07-05T13:10+0400
2026-07-05T13:10+0400
экономика
грузия
новости
грузия в мировых рейтингах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24047/01/240470133_0:91:2000:1216_1920x0_80_0_0_1ce8b796eae5615398137fd923b4db10.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Улучшение прогноза кредитного рейтинга Грузии с негативного до стабильного международным рейтинговым агентством Moody's основано на высоких экономических и фискальных показателях нашей страны, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Moody's Ratings на текущей неделе изменило прогноз государственного кредитного рейтинга Грузии. По данным агентства, изменение прогноза отражает оценку того, что баланс рисков вернулся к стабильному, с сочетанием позитивных и негативных факторов. По словам Цинцадзе, в своем отчете Moody's подчеркивает, что экономический рост Грузии достаточно высок – рейтинговое агентство ожидает, что высокие темпы экономического роста сохранятся и в 2026 году, а именно, экономический рост составит 6,4%, что является повышенным показателем по сравнению с предыдущей оценкой. Согласно прогнозу Moody's, темпы экономического роста в 2027 году составят 5,5%. По прогнозам агентства, в дальнейшем ожидается, что рост будет колебаться в пределах высоких потенциальных темпов в 5-6%. Цинцадзе отметил, что агентство обращает внимание на стратегическую роль Грузии в Среднем коридоре и на проектах, реализуемых грузинским правительством, включая строительство глубоководного порта Анаклия, нового аэропорта Вазиани, железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и других проектов, которые в целом будут способствовать повышению транспортной доступности страны, привлечению дополнительных инвестиций и, в целом, укреплению стратегической роли Грузии. По словам замминистра, рейтинговое агентство также обращает внимание на правильную и последовательную экономическую политику грузинского правительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24047/01/240470133_128:0:1872:1308_1920x0_80_0_0_e302a32af0f678437249ed9c8f522841.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, грузия в мировых рейтингах
экономика, грузия, новости, грузия в мировых рейтингах
С чем связан рост прогноза кредитного рейтинга Грузии – мнение замминистра
В своем отчете Moody's подчеркивает, что экономический рост Грузии достаточно высок – рейтинговое агентство ожидает, что высокие темпы экономического роста сохранятся и в 2026 году
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Улучшение прогноза кредитного рейтинга Грузии с негативного до стабильного международным рейтинговым агентством Moody's основано на высоких экономических и фискальных показателях нашей страны, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.
Moody's Ratings на текущей неделе изменило прогноз государственного кредитного рейтинга Грузии. По данным агентства, изменение прогноза отражает оценку того, что баланс рисков вернулся к стабильному, с сочетанием позитивных и негативных факторов.
"Рейтинговая компания Moody's повысила прогноз суверенного кредитного рейтинга Грузии до стабильного, в первую очередь на основании сильных экономических и фискальных показателей Грузии. Несмотря на геополитические и глобальные шоки, экономика Грузии остается стабильной", – заявил Цинцадзе.
По словам Цинцадзе, в своем отчете Moody's подчеркивает, что экономический рост Грузии достаточно высок – рейтинговое агентство ожидает, что высокие темпы экономического роста сохранятся и в 2026 году, а именно, экономический рост составит 6,4%, что является повышенным показателем по сравнению с предыдущей оценкой. Согласно прогнозу Moody's, темпы экономического роста в 2027 году составят 5,5%.
По прогнозам агентства, в дальнейшем ожидается, что рост будет колебаться в пределах высоких потенциальных темпов в 5-6%.
Цинцадзе отметил, что агентство обращает внимание на стратегическую роль Грузии в Среднем коридоре и на проектах, реализуемых грузинским правительством, включая строительство глубоководного порта Анаклия, нового аэропорта Вазиани, железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и других проектов, которые в целом будут способствовать повышению транспортной доступности страны, привлечению дополнительных инвестиций и, в целом, укреплению стратегической роли Грузии.
По словам замминистра, рейтинговое агентство также обращает внимание на правильную и последовательную экономическую политику грузинского правительства.